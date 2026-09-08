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Подозреваемый в диверсиях на энергосетях Германии мог готовить атаку уже в другой стране ЕС 0 53

ЧП и криминал
Дата публикации: 08.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Полиция Германии

ChatGPT

В записной книжке разыскиваемого мужчины якобы обнаружили название электроподстанции в Дутинхеме.

История с попытками диверсий на энергетической инфраструктуре Германии получила неожиданный международный поворот. Разыскиваемый немецкой полицией 48-летний Даниэль V. мог планировать атаку на объект энергосистемы уже за пределами страны — в Нидерландах.

Как сообщает нидерландская NOS со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung, в конфискованном полицией переоборудованном фургоне подозреваемого нашли записную книжку. В ней якобы содержался перечень возможных будущих целей. Среди них была указана электроподстанция в нидерландском Дутинхеме.

Самого мужчину немецкая полиция разыскивает уже несколько дней. Следствие предполагает, что он мог быть причастен к попыткам саботажа электросетей в Бранденбурге и Северном Рейне — Вестфалии.

По данным СМИ, мужчина якобы направлял полиции и редакциям письма, подписанные собственным именем, в которых брал на себя ответственность за атаки. Во время обыска его дома правоохранители обнаружили взрывчатые вещества.

Следователи проверяют возможный террористический мотив. Для поисков подозреваемого задействовали значительные силы, в том числе вертолет с тепловизионным оборудованием.

При этом информация о предполагаемой нидерландской цели пока официально не подтверждена. Полиция Восточных Нидерландов сообщила NOS, что ей неизвестно о возможном плане нападения на электроподстанцию в Дутинхеме.

Таким образом, сведения о подготовке диверсии в Нидерландах пока основываются на информации Frankfurter Allgemeine Zeitung о содержимом найденной записной книжки.

Если эти данные подтвердятся, расследование приобретет новое измерение: речь будет идти уже не только о серии попыток вывести из строя энергосети Германии, но и о возможной подготовке атак на критическую инфраструктуру другой страны ЕС.

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#терроризм #полиция #Нидерланды #безопасность #диверсия #Германия
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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