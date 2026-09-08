История с попытками диверсий на энергетической инфраструктуре Германии получила неожиданный международный поворот. Разыскиваемый немецкой полицией 48-летний Даниэль V. мог планировать атаку на объект энергосистемы уже за пределами страны — в Нидерландах.

Как сообщает нидерландская NOS со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung, в конфискованном полицией переоборудованном фургоне подозреваемого нашли записную книжку. В ней якобы содержался перечень возможных будущих целей. Среди них была указана электроподстанция в нидерландском Дутинхеме.

Самого мужчину немецкая полиция разыскивает уже несколько дней. Следствие предполагает, что он мог быть причастен к попыткам саботажа электросетей в Бранденбурге и Северном Рейне — Вестфалии.

По данным СМИ, мужчина якобы направлял полиции и редакциям письма, подписанные собственным именем, в которых брал на себя ответственность за атаки. Во время обыска его дома правоохранители обнаружили взрывчатые вещества.

Следователи проверяют возможный террористический мотив. Для поисков подозреваемого задействовали значительные силы, в том числе вертолет с тепловизионным оборудованием.

При этом информация о предполагаемой нидерландской цели пока официально не подтверждена. Полиция Восточных Нидерландов сообщила NOS, что ей неизвестно о возможном плане нападения на электроподстанцию в Дутинхеме.

Таким образом, сведения о подготовке диверсии в Нидерландах пока основываются на информации Frankfurter Allgemeine Zeitung о содержимом найденной записной книжки.

Если эти данные подтвердятся, расследование приобретет новое измерение: речь будет идти уже не только о серии попыток вывести из строя энергосети Германии, но и о возможной подготовке атак на критическую инфраструктуру другой страны ЕС.