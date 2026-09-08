В Лиепае пожарным потребовалось значительно больше времени, чтобы потушить огонь в заброшенном доме. Здание оказалось завалено вещами, а причины возгорания пока остаются неизвестными — полиция начала уголовный процесс.

В Лиепае произошел пожар в заброшенном частном доме на улице Талсу. Прибывшие на место пожарные столкнулись с неожиданной проблемой: помещения были настолько захламлены, что перед тушением огня пришлось буквально прокладывать себе путь через завалы вещей, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

По словам местных жителей, дом уже несколько лет пустует и в последнее время не использовался по назначению. Поэтому появление густого черного дыма стало полной неожиданностью для соседей.

«Мне позвонила соседка из Риги и сказала, что у нас пожар. Большого пламени не было, но дым был очень густой и черный. Приехали две пожарные машины, все бегали и тушили», — рассказала местная жительница Зинаида.

По данным Государственной пожарно-спасательной службы, в двухэтажном бесхозном доме горели бытовые вещи на площади 50 квадратных метров, а также межэтажное перекрытие площадью 20 квадратных метров.

Как отметил командир 2-й части Лиепайского подразделения Курземского регионального управления ГПСС Эдгар Вейш, серьезным препятствием для спасателей стали завалы внутри здания.

«Дом был завален вещами. Возможно, там жили люди без определенного места жительства», — сообщил он.

У соседей разные версии произошедшего

Что именно стало причиной пожара, пока неизвестно.

По словам Зинаиды, в доме раньше жили пожилые люди, однако после их смерти здание осталось пустовать. Она не исключает, что причиной могло стать короткое замыкание.

Другие жители придерживаются иной версии.

«Говорят, что это мог быть поджог. Кто-то видел мужчину на велосипеде. Но я сам ничего не знаю — каждый рассказывает свое», — рассказал сосед.

Причину пожара устанавливает полиция

В Государственной полиции сообщили, что происхождение возгорания пока не установлено.

Для выяснения всех обстоятельств начат уголовный процесс, в рамках которого будут проверены различные версии, включая возможный поджог и другие причины возникновения огня.

Заброшенные здания нередко становятся местом пожаров из-за несанкционированного проникновения людей, однако в каждом случае окончательные выводы делаются только после проведения экспертиз.

Пока официальной причины пожара нет, поэтому обстоятельства возгорания предстоит установить в ходе расследования.