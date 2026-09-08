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В Бауске водитель BMW разогнался до 110 км/ч в городе и лишился прав на полгода 0 55

ЧП и криминал
Дата публикации: 08.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: полицейский в авто

В Бауске полиция остановила водителя BMW, который в пределах населенного пункта ехал со скоростью 110 км/ч. Мужчина превысил лимит сразу на 60 км/ч и в результате получил крупный штраф и лишился водительских прав.

Государственная полиция задержала в Бауске водителя автомобиля BMW, который двигался по городской улице со скоростью 110 км/ч при разрешенных 50 км/ч.

Нарушение было зафиксировано вечером 3 сентября около 22:30 на улице Кална. Полицейские обратили внимание на автомобиль, который двигался с явно нетипичной для населенного пункта скоростью, после чего потребовали водителя остановиться.

За рулем находился мужчина 1979 года рождения.

В отношении водителя был начат административный процесс за превышение скорости на 51–60 км/ч в пределах населенного пункта.

Такое нарушение считается одним из наиболее серьезных административных нарушений правил дорожного движения. Закон предусматривает не только крупный денежный штраф, но и обязательное лишение права управления автомобилем.

В итоге мужчине назначили минимальный предусмотренный законом штраф — 360 евро, а также лишили водительских прав на шесть месяцев.

Превышение скорости в населенных пунктах остается одной из главных причин тяжелых дорожно-транспортных происшествий. Именно поэтому за подобные нарушения в Латвии предусмотрены значительно более строгие санкции, чем за аналогичное превышение за пределами городов.

Таким образом, попытка проехать по Бауске со скоростью более 100 км/ч закончилась для водителя не только крупным штрафом, но и полугодовым запретом на управление автомобилем.

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#Латвия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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