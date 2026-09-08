С начала года на дорогах Латвии погибли уже девять мотоциклистов. Последняя трагедия произошла в Саласпилсском крае, где, по предварительным данным, водитель потерял управление во время обгона на мокрой дороге.

Число погибших мотоциклистов на дорогах Латвии продолжает расти. Если за весь прошлый год жертвами аварий стали 11 байкеров, то с начала этого года смертельhttps://tv3.lv/degpunkta/degpunkta-satiksme/sogad-jau-devini-motociklisti-nav-atgriezusies-majas-eksperts-bridina-par-liktenigam-kludam/)).

Последняя трагедия произошла в районе Саласпилса, на участке, где пересекаются Рижская окружная дорога и Даугавпилсское шоссе.

По предварительной информации, 73-летний мотоциклист ехал в группе из трех человек. Байкеры двигались со стороны Икшкиле, когда один из них начал обгон автомобиля на путепроводе.

Во время маневра мотоцикл потерял устойчивость. Водитель упал, после чего на высокой скорости продолжил скользить по асфальту, проскользнул под дорожным ограждением и получил смертельные травмы.

По словам эксперта по безопасности дорожного движения CSDD Оскара Ирбитиса, признаков столкновения с другими транспортными средствами на месте происшествия обнаружено не было.

«Судя по следам, водитель потерял управление, после чего произошло падение», — отметил эксперт.

Почему дождь сделал маневр особенно опасным

По мнению Ирбитиса, одной из причин аварии могли стать сложные дорожные условия.

Он объяснил, что после дождя белая дорожная разметка становится значительно более скользкой, чем обычный асфальт.

«Пройдитесь по этим белым линиям после дождя — подошвы обуви скользят, словно по льду. Что уж говорить о мотоциклетных шинах, которые пересекают их на скорости около 70 километров в час», — сказал он.

Эксперт также обратил внимание на дорожные ограждения.

По его словам, металлические барьеры эффективно защищают автомобили, однако для мотоциклистов столкновение с ними часто заканчивается тяжелыми или смертельными травмами.

Обгон был разрешен, но риск оставался высоким

Хотя Правила дорожного движения допускают выполнение обгона на этом участке, Ирбитис считает, что в подобных условиях от такого маневра лучше отказаться.

Узкий съезд, мокрый асфальт и дождливая погода значительно увеличивают вероятность потери управления даже для опытных водителей.

Каждый год повторяются похожие ошибки

Оскар Ирбитис отметил, что большинство подобных трагедий можно было бы предотвратить.

«Это уже девятый погибший мотоциклист в этом году. Во многих случаях, если бы люди немного подумали и не действовали столь безрассудно, у них был бы шанс выжить», — подчеркнул он.

Эксперт призвал мотоциклистов быть особенно осторожными в конце сезона, когда погодные условия становятся менее предсказуемыми, а сцепление шин с дорогой ухудшается.

Статистика показывает, что смертельные аварии с участием мотоциклистов в Латвии остаются серьезной проблемой. Даже при отсутствии столкновения с другими автомобилями потеря управления на высокой скорости может привести к трагическим последствиям.

Эксперты напоминают: в дождливую погоду именно отказ от рискованных маневров часто становится главным фактором, который помогает сохранить жизнь.