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Во Франции из музея Ренуара украли картины на 9 млн евро 0 50

ЧП и криминал
Дата публикации: 08.09.2026
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Изображение к статье: В музее Ренуара в Кань-сюр-Мере украли картины Ренуара

Дерзкое ограбление произошло утром 8 сентября в музее Ренуара в Кань-сюр-Мере на Лазурном Берегу. Двое преступников вынесли четыре работы знаменитого французского импрессиониста, однако одну из них бросили во время бегства. Стоимость похищенных произведений оценивается примерно в 9 млн евро.

Сигнализация музея сработала в 5:48 утра. Уже через пять минут на месте была муниципальная полиция, однако задержать грабителей не удалось. Камеры видеонаблюдения зафиксировали двух человек, которые проникли в музей и вырезали произведения.

По словам мэра Кань-сюр-Мера Бриана Массона, преступники первоначально похитили четыре работы, но при бегстве бросили одну. Таким образом, три произведения Ренуара остаются пропавшими. Их названия власти пока не раскрывают.

Музей расположен на вилле Les Collettes — в последнем доме Пьер Огюст Ренуар, где художник жил и работал до смерти в 1919 году. В коллекции находятся его картины, скульптуры, мебель и личные вещи, включая мольберт и инвалидное кресло.

Расследование ведет прокуратура Грасса, полиция разыскивает двух подозреваемых.

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#Франция #преступность #искусство #ограбление #музеи
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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