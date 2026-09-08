Государственная полиция просит жителей помочь в поисках пропавшего без вести Эдуарда Рачко. Мужчина вышел из своего дома в Риге 4 сентября, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Рижское Пардаугавское управление Государственной полиции разыскивает Эдуарда Рачко, 1963 года рождения.

По данным полиции, 4 сентября мужчина вышел из своего дома на улице Гара (Garā iela) в Риге и не вернулся. Где он может находиться сейчас, неизвестно.

Приметы Эдуарда Рачко: рост около 180 сантиметров, худощавое телосложение.

Полиция просит внимательно посмотреть на фотографию разыскиваемого. Всех, кто видел мужчину после его исчезновения или располагает какой-либо информацией о его возможном местонахождении, просят незамедлительно сообщить об этом.

Звонить в Государственную полицию следует по номеру 112.