Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Вышел из дома и не вернулся: в Риге разыскивают 63-летнего Эдуарда Рачко 0 242

ЧП и криминал
Дата публикации: 08.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эдуард Рачко

Государственная полиция просит жителей помочь в поисках пропавшего без вести Эдуарда Рачко. Мужчина вышел из своего дома в Риге 4 сентября, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Рижское Пардаугавское управление Государственной полиции разыскивает Эдуарда Рачко, 1963 года рождения.

По данным полиции, 4 сентября мужчина вышел из своего дома на улице Гара (Garā iela) в Риге и не вернулся. Где он может находиться сейчас, неизвестно.

Приметы Эдуарда Рачко: рост около 180 сантиметров, худощавое телосложение.

Полиция просит внимательно посмотреть на фотографию разыскиваемого. Всех, кто видел мужчину после его исчезновения или располагает какой-либо информацией о его возможном местонахождении, просят незамедлительно сообщить об этом.

Звонить в Государственную полицию следует по номеру 112.

×
#Рига #полиция #поиск #приметы #следствие
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: дтп
Изображение к статье: В погоню неожиданно включился аллигатор
Изображение к статье: Автомобиль с мигрантами
Изображение к статье: Арест

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Карта Европы с отмеченными Латвией, Польшей и Португалией и мужчины у промышленных складов
Политика
1
Изображение к статье: полицейский в авто
ЧП и криминал
Изображение к статье: Полиция Германии
ЧП и криминал
Изображение к статье: певцы на концерте
Политика
Изображение к статье: Бабье лето
Наша Латвия
Изображение к статье: Дайрис Бертанс
Спорт
Изображение к статье: Карта Европы с отмеченными Латвией, Польшей и Португалией и мужчины у промышленных складов
Политика
1
Изображение к статье: полицейский в авто
ЧП и криминал
Изображение к статье: Полиция Германии
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео