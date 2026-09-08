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Загадочная смерть в Баложи: мужчину нашли мертвым в автомобиле 1 828

ЧП и криминал
Дата публикации: 08.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Полицейская машина
ФОТО: Valsts policija

В Баложи Кекавского края при пока не выясненных обстоятельствах погиб мужчина. Его тело обнаружили в автомобиле, припаркованном возле канавы в конце улицы Vēsmas. На месте несколько часов работали оперативные службы, сообщает программа «Degpunktā».

Внимание местных жителей привлекло большое количество экстренных служб. Один из очевидцев снял пугающую картину: тело мужчины находилось в салоне автомобиля, при этом часть тела свисала наружу. Рядом работали несколько экипажей полиции.

Государственная полиция подтвердила, что погибшего обнаружили 3 сентября в Кекавском крае. Личность мужчины установлена.

«Можем подтвердить, что 3 сентября в Кекавском крае был найден мертвый мужчина, его личность установлена. В связи с произошедшим начат уголовный процесс по 13-й главе Уголовного закона, а причина и обстоятельства смерти будут установлены в ходе расследования», — сообщила представитель Государственной полиции Гита Гжибовска.

Машина находилась возле канавы в конце улицы Vēsmas. По словам местных жителей, обычно это довольно спокойное место. В тот день они не замечали подозрительных людей и не слышали каких-либо необычных звуков. О том, что произошло нечто серьезное, стало понятно лишь после прибытия оперативных служб.

По словам очевидцев, полиция покинула место происшествия в четверг, однако автомобиль оставался возле канавы и на следующий день. Только в первой половине пятницы машину увезли.

Неизвестно, был ли погибший местным жителем. Неясно и то, почему мужчина находился на заднем сиденье автомобиля и как именно он там оказался.

В публичном пространстве высказываются различные предположения — от внезапного ухудшения здоровья или самоубийства до возможной причастности других лиц. Однако полиция ни одну из этих версий официально не подтверждала.

На данный момент установлено лишь то, что начат уголовный процесс. Точную причину смерти и обстоятельства произошедшего предстоит установить в ходе расследования.

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#полиция #преступность #смерть #уголовный процесс
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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