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Апелляция прокурора удовлетворена: суд увеличил наказание бывшей главе крупного пивного производства за нетрезвое вождение 0 53

ЧП и криминал
Дата публикации: 09.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: алкотестер
ФОТО: LETA

Рижский окружной суд ужесточил наказание бывшему председателю правления крупного пивного производства Эве Сиетиньсоне по делу о вождении в состоянии сильного алкогольного опьянения. Вместо трех лет она лишена водительских прав на пять лет — именно такой срок предусматривает закон.

Рижский окружной суд изменил приговор по уголовному делу бывшего председателя правления Cēsu alus Эвы Сиетиньсоне, признав, что дополнительное наказание было назначено неправильно.

Суд постановил увеличить срок лишения права управления транспортными средствами с трех до пяти лет. В остальной части приговор первой инстанции оставлен без изменений. Решение уже вступило в законную силу и обжалованию не подлежит.

Изменение стало результатом апелляционного протеста прокуратуры. Прокурор указал, что Уголовный закон не предусматривает возможность назначить трехлетний срок лишения водительских прав за такое преступление — обязательным является пять лет.

Речь идет о деле, возбужденном после того, как в декабре 2023 года Сиетиньсоне остановили за рулем автомобиля Lexus RX 450h на улице Краста в Риге. Проверка показала 2,66 промилле алкоголя в крови.

Это значительно превышает порог в 1,5 промилле, после которого в Латвии наступает уголовная ответственность за управление транспортным средством.

Помимо лишения водительских прав, в силе осталось и основное наказание — полтора года пробационного надзора. Также суд постановил взыскать с осужденной 20 000 евро как часть стоимости автомобиля и 204 евро процессуальных расходов, связанных с проверкой на содержание алкоголя.

Прокуратура пыталась добиться увеличения и суммы взыскания за автомобиль. Стоимость Lexus RX 450h была оценена в 42 495 евро, и прокурор просил взыскать 35 000 евро, однако суд не изменил эту часть приговора.

Дело стало одним из наиболее заметных примеров применения изменений в Уголовный закон, вступивших в силу в конце 2022 года. Они существенно ужесточили ответственность за управление автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения, предусмотрев обязательное пятилетнее лишение водительских прав, а также конфискацию автомобиля либо взыскание его стоимости.

После возбуждения уголовного дела Эва Сиетиньсоне покинула пост председателя правления Cēsu alus, который занимала почти двадцать лет. При этом ранее она отрицала, что ее уход был связан с этим происшествием.

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#прокуратура #наказание #конфискация
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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