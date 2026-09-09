Государственная полиция задержала мужчину 1985 года рождения по подозрению в краже 223 литров дизельного топлива из экскаватора и грузового автомобиля одного из предприятий Лудзенского края. По факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудники Следственного отдела Северо-Латгальского участка Латгальского регионального управления Государственной полиции задержали мужчину 1985 года рождения, которого подозревают в краже дизельного топлива из строительной техники в Лудзенском крае.

По данным полиции, преступление было совершено в период со 2 по 3 августа в Межвидской волости.

Следствие установило, что злоумышленник взломал крышку топливного бака и топливный фильтр экскаватора, похитив 83 литра дизельного топлива.

Кроме того, после взлома крышки топливного бака грузового автомобиля MAN были похищены еще 140 литров дизельного топлива.

Общий объем украденного топлива составил 223 литра.

После получения сообщения о преступлении полиция незамедлительно возбудила уголовное дело и начала расследование. В результате оперативно-розыскных мероприятий был установлен предполагаемый виновник, которого 2 сентября задержали.

Расследование уголовного дела продолжается.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 175 Уголовного закона, предусматривающей ответственность за кражу с проникновением в транспортное средство, помещение, хранилище либо устройство, соединяющее хранилища.

За такое преступление предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, а также альтернативные виды наказания — краткосрочное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф, с конфискацией имущества либо без нее.

Государственная полиция напоминает, что в соответствии с законом никто не считается виновным, пока его вина не будет доказана в установленном порядке.