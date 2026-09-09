Во время ремонта житель польского посёлка Варжимице случайно выбросил старый комод, в котором хранились семейные накопления. Пропажу обнаружили только на следующий день, когда мужчина вместе с партнёршей собирался расплатиться за новую мебель.

Комод оставили 31 августа на площадке для сбора крупногабаритных отходов. Хозяин был уверен, что предварительно проверил все ящики и мебель была пустой. Однако позднее выяснилось, что внутри осталась крупная сумма наличными. По первоначальным данным СМИ, речь шла примерно о 300 тысячах злотых, которые пара копила в течение нескольких лет, работая за границей. Деньги планировалось направить на ремонт квартиры и погашение кредита.

Когда владельцы вернулись к мусорной площадке, комода там уже не было. Они обратились в полицию, а также наняли частного детектива. Правоохранители изучили записи камер наблюдения, опросили свидетелей и восстановили маршрут выброшенной мебели.

Расследование показало, что комод забрала женщина. Сначала она якобы не знала, что внутри спрятаны деньги, однако после обнаружения наличных решила оставить их себе. Мебель оказалась в квартире на территории Полицкого повета, а сами сбережения впоследствии нашли в одном из помещений в Щецине.

Уточнённая сумма оказалась несколько иной, чем сообщалось первоначально: полиция обнаружила более 50 тысяч евро и несколько тысяч злотых. Все деньги изъяли и вернули законному владельцу.

Женщине предъявили обвинение в присвоении найденного имущества. Ей может грозить штраф, ограничение свободы либо лишение свободы на срок до одного года. Расследование продолжается, подозреваемая остаётся на свободе.

Таким образом, история завершилась благополучно для владельцев сбережений. Благодаря записям с камер и показаниям свидетелей полиции удалось установить, кто забрал комод, найти наличные и вернуть семье всю пропавшую сумму.