Под Вентспилсом полиция задержала водителя, который пытался уйти от преследования на скорости почти 200 км/ч. Во время погони он съехал в поле с зерновыми, а позже спрятал автомобиль возле частного дома.

Необычная погоня произошла на прошлой неделе в Вентспилсском крае. Водитель автомобиля Opel, проигнорировав требование полиции остановиться, попытался скрыться, разогнавшись почти до 200 км/ч, а затем съехал с дороги в поле и позже спрятал машину.

Все началось утром 3 сентября около 10:15, когда полицейские зафиксировали автомобиль, двигавшийся по Вентспилсу со скоростью 93 км/ч при разрешенных 50 км/ч. После включения проблесковых маячков и звукового сигнала водитель не остановился, а, наоборот, продолжил движение, увеличивая скорость.

На улице Курземес в направлении Вентспилсского шоссе автомобиль разогнался до 197 км/ч. Во время погони водитель обгонял другие машины, а затем свернул с дороги и поехал прямо через поле с зерновыми.

Преследование осложнилось тем, что у служебного автомобиля полиции лопнула шина, и экипаж не смог продолжить погоню. Позже к поискам подключили другие патрули.

В итоге автомобиль обнаружили уже в Вентспилсе — он был спрятан возле одного из частных владений. Неподалеку задержали и самого водителя.

Во время проверки у полицейских возникли подозрения, что мужчина мог находиться под воздействием наркотических или психотропных веществ. Однако он отказался проходить освидетельствование, поэтому было возбуждено уголовное дело.

Кроме того, выяснилось, что автомобиль не прошел обязательный технический осмотр и не был застрахован по полису OCTA.

По данным полиции, утром того же дня мужчина прибыл в Вентспилс на пароме. В Латвии он ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадал, однако известно, что в Швеции уже привлекался к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за агрессивное вождение после неоднократного требования полиции остановиться, а также за отказ пройти проверку на наличие наркотических или психотропных веществ. За первое из этих преступлений Уголовный закон предусматривает до двух лет лишения свободы.

Помимо этого, полиция начала три административных процесса — за отсутствие полиса OCTA, эксплуатацию автомобиля без технического осмотра и значительное превышение скорости.

Этот случай стал одним из самых опасных дорожных инцидентов последних дней: попытка скрыться от полиции сопровождалась экстремальным превышением скорости, движением вне дороги и создавала серьезную угрозу другим участникам движения.