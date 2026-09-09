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Полиция разыскивает велосипедиста после смертельного ДТП в Риге 0 504

ЧП и криминал
Дата публикации: 09.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Полиция ищет велосипедист
ФОТО: Valsts policija

28 августа около 17:30 в Риге, на улице А. Деглава возле дома № 39, произошло столкновение двух велосипедистов. Один из них получил смертельные травмы.

Оба велосипедиста двигались по левому тротуару улицы А. Деглава в направлении улицы Ницгалес. Неустановленный велосипедист спровоцировал столкновение, в результате которого оба упали. Один из них при падении ударился о автобус, проезжавший в противоположном направлении, получил травмы и скончался.

Велосипедист, спровоцировавший столкновение, покинул место происшествия.

Приметы велосипедиста: мужчина, возраст около 30 лет, рост примерно 175 см, худощавого телосложения, волосы сбриты. Был одет в шорты, светло-голубую футболку, на голове — черная кепка с козырьком.

Государственная полиция призывает откликнуться очевидцев дорожно-транспортного происшествия, которые могут предоставить любую полезную для расследования информацию, а также самого велосипедиста, позвонив по телефону 67086661 или 112.

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#Рига #полиция #ДТП
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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