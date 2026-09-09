Обвиняемый в сборе разведывательной информации для российских спецслужб охранник Игорь Андреев не признал себя виновным в шпионаже. В суде он согласился лишь с обвинением в хулиганстве. Следующее заседание назначено на 5 октября.

Обвиняемый в сборе разведывательной информации для российских спецслужб охранник Игорь Андреев в среду не признал себя виновным по предъявленному обвинению, согласившись только с обвинением в хулиганстве.

Андреев также не признал заявленное потерпевшей требование о материальной компенсации в размере 690 евро. Он утверждал, что к материалам дела не приложены документы, подтверждающие размер компенсации.

Потерпевшая — журналистка программы TV3 «Nekā personīga» Гуна Глейлейзде — пояснила суду, что во время досудебного расследования были направлены документы, обосновывающие размер материального требования. Однако она не исключила, что суд мог их не получить.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора Мартиньша Янсонса и решил приобщить к материалам дела сокращённый текст приговора члену правления партии «Вместе для Латвии», возглавляемой бывшим мэром Резекне Александром Барташевичем, Илье Подколзину.

Подколзин был приговорён к пяти годам лишения свободы за сбор разведывательной информации в Латвии и её передачу российским спецслужбам через прокремлёвскую преступную организацию «Балтийские антифашисты».

Прокурор Янсонс заявил, что обстоятельства обоих дел фактически идентичны, а приговор по делу Подколзина подтверждает существование организации «Балтийские антифашисты» и характер её деятельности.

Защитник Андреева Гинтс Пушкундзис, в свою очередь, отметил, что, хотя обоим обвиняемым инкриминируется одна и та же статья Уголовного закона, фактические обстоятельства дел различаются.

Конфликт с журналистами

Как рассказала в суде Глейзде, журналистам программы было известно, что Андреев отправлял сообщения в Telegram-группу непосредственно с территории магазина Lidl. При этом они не знали, что он является сотрудником этого магазина.

По словам журналистки, она вместе с оператором приехала на парковку магазина и подошла к Андрееву, чтобы установить его личность по имевшейся у редакции фотографии.

Андреев видел, что оператор его снимает. Конфликт начался после того, как журналистка задала вопросы о его возможном участии в деятельности «Балтийских антифашистов».

Андреев потребовал прекратить съёмку и удалить запись, после чего попытался силой вырвать камеру из рук оператора.

Когда ему удалось завладеть камерой, он побежал в сторону магазина. Возле входа оператор Рихард Бондарс повалил обвиняемого на землю и попытался удерживать его до приезда полиции. Однако Глейзде попросила оператора отпустить Андреева.

После этого Андреев ушёл, забрав с собой камеру и находившуюся в ней карту памяти SD. Компания до сих пор не получила обратно камеру, изъятую во время обыска. По словам Глейзде, оборудование больше невозможно использовать, поскольку обвиняемый его сломал.

Следующее судебное заседание назначено на 5 октября в 10:00. Ожидается, что на нём Андреев даст показания.

Какие сведения, по версии следствия, собирал Андреев

Ранее сообщалось, что 19 июня Служба государственной безопасности Латвии передала прокуратуре материалы с предложением начать уголовное преследование четырёх граждан Латвии. Их подозревают в сборе разведывательной информации и её передаче российским спецслужбам через прокремлёвскую преступную организацию «Балтийские антифашисты».

СГБ задержала четырёх человек по подозрению в шпионаже в январе этого года. Основанием стала полученная во время расследования информация о том, что жители Латвии систематически и целенаправленно собирали разведывательные сведения различного характера.

По версии следствия, информацию передавали организации «Балтийские антифашисты», чтобы затем она поступила Федеральной службе безопасности России и другим учреждениям государства-агрессора.

Следствие установило, что один из подозреваемых получил и передал представителю «Балтийских антифашистов» сведения о местах расположения и численности подразделений Национальных вооружённых сил Латвии возле границы с Россией, а также о поддержке, оказываемой Латвией Украине.

Второй подозреваемый, по данным СГБ, собирал и передавал разведывательную информацию о транспортных и логистических объектах критической инфраструктуры Латвии. В частности, речь шла об ангарах на территории Рижского аэропорта, их предназначении, системах контроля доступа и действующих в аэропорту процедурах безопасности.

Этот человек также собирал сведения о строительстве государственной границы и приграничной инфраструктуры, оборонных мероприятиях и обеспечении военной мобильности возле границы с Россией, обучении иностранных военнослужащих в Латвии, а также о конкретных гражданах страны.

Третий задержанный, как утверждается, собирал и передавал информацию о гражданах Латвии, включая сведения об их местах работы, образовании, собственности и финансовом положении.

Андреев, по версии следствия, незаконно использовал возможности, связанные с работой охранника. Он собирал и передавал представителю «Балтийских антифашистов» информацию о жителях Латвии, организациях и предприятиях, поддерживающих Украину.

В частности, Андреев отправлял изображения с камер видеонаблюдения, на которых были запечатлены люди с символикой в поддержку Украины, автомобили волонтёрских организаций, оказывающих помощь Украине, и транспортные средства с наклейками, осуждающими российскую агрессию.

Переданные сведения также содержали персональные данные, контактную информацию, государственные регистрационные номера транспортных средств и другие сведения, которые можно было использовать для установления личности сторонников Украины.

Андрееву также инкриминируют грабёж

7 января Андреева задержала Государственная полиция после того, как он напал на журналистов и отобрал у них видеокамеру.

Госполиция начала против мужчины уголовный процесс по факту хулиганства, связанного с повреждением имущества. 14 января Служба государственной безопасности в соответствии с подведомственностью переняла уголовный процесс для дальнейшего расследования. Впоследствии Андрееву дополнительно предъявили обвинения в шпионаже и грабеже.

СГБ установила, что разведывательная информация передавалась преступной организации как через мессенджер Telegram, так и во время личных встреч в России.

Все четверо обвиняемых в настоящее время находятся под стражей. СГБ предложила прокуратуре привлечь их к уголовной ответственности за незаконный сбор сведений и их передачу иностранной разведывательной службе через посредников.

Андрееву дополнительно инкриминируются хулиганство и грабёж.

Дело «Балтийских антифашистов»

Служба государственной безопасности постоянно следит за деятельностью базирующейся в России преступной организации «Балтийские антифашисты». В поддерживаемом ею Telegram-канале регулярно публиковались призывы собирать в Латвии различную полезную для России разведывательную информацию, в том числе сведения, содержащие государственную тайну.

Программа TV3 «Nekā personīga» в начале года сообщала, что журналисты встретили охранника Андреева на его тогдашнем рабочем месте в рижском микрорайоне Зиепниеккалнс. После того как журналисты проявили к нему интерес, Андреев напал на них, сломал видеокамеру и скрылся. Вскоре его задержала полиция, а суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

СГБ также задержала Ивету Балоде, которую называют супругой Сергея Васильева. В российских СМИ он даёт интервью в качестве руководителя «Балтийских антифашистов».

Кроме того, суд постановил заключить под стражу работающего в финансовой сфере Евгения Окса, которого называют близким другом Васильева.

Как ранее сообщала СГБ, объединение лиц, называющее себя «Балтийскими антифашистами», начало разворачивать и координировать деятельность против национальной безопасности Латвии, используя специально созданные группы в Telegram. Уголовный процесс против этой организации СГБ начала в ноябре 2022 года.

В настоящее время в Латвии судят двух участников группировки — Татьяну Андриец и Александра Жгуна. В апреле этого года Курземский районный суд в Талси приостановил рассмотрение уголовного дела против Жгуна и Андриец, поскольку Жгун объявлен в розыск.

Остальные фигуранты — Сергей Васильев, Виктория Матуле, Роман Самуль и Станислав Букайн — скрылись в России или Беларуси.

За руководство такой преступной организацией и участие в совершённых ею преступлениях может быть назначено пожизненное заключение либо лишение свободы на срок от десяти до 20 лет.

Другие приговоры по делам о шпионаже

Рижский окружной суд оставил без изменения приговор суда первой инстанции, согласно которому обвинённый в шпионаже в пользу России таксист Сергей Сидоров был приговорён к семи годам лишения свободы.

Он также передавал сведения «Балтийским антифашистам». В этом году приговор вступил в законную силу после того, как Верховный суд отказался начать кассационное производство.

Судебное разбирательство по делу Игоря Андреева продолжается. Свою позицию по существу предъявленных обвинений он должен подробнее изложить на следующем заседании 5 октября.