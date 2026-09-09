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Трём гражданам Грузии бессрочно запретили въезд в Латвию 0 83

ЧП и криминал
Дата публикации: 09.09.2026
BB.LV
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ChatGPT

По инициативе Государственной полиции министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава внёс в так называемый чёрный список трёх граждан Грузии, которых правоохранительные органы связывают с организованной преступностью.

Как сообщила Государственная полиция, эти лица включены в список иностранцев, которым запрещён въезд в Латвию.

По оценке полиции, все трое связаны с организованной преступностью и могут представлять существенную угрозу безопасности государства.

Включённым в чёрный список гражданам Грузии запрещён въезд в Латвию на неопределённый срок.

Согласно Иммиграционному закону, решение о внесении иностранца в соответствующий список принимает министр внутренних дел. Основанием для такого решения служит информация компетентных государственных учреждений, позволяющая предположить, что иностранец представляет угрозу государственной безопасности, общественному порядку или безопасности жителей.

Таким образом, запрет будет действовать бессрочно — до возможного пересмотра решения латвийскими властями. Подробности о личностях этих граждан и характере их предполагаемых связей с организованной преступностью полиция не раскрывает.

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#Грузия #Латвия #черный список
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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