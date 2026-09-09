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В Риге автомобиль чуть не оказался в Даугаве — полиция о происшествии не знает 0 62

ЧП и криминал
Дата публикации: 09.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: автомобиль у реки
ФОТО: скриншот видео TV3

Необычную картину в выходные заметили жители Риги на полуострове Грапью: Volkswagen Passat оказался у самого берега залива после съезда с откоса. Как автомобиль попал в закрытую для движения зеленую зону, пока остается загадкой.

Необычный инцидент произошел в выходные на полуострове Грапью в Латгальском предместье Риги. Volkswagen Passat съехал с откоса и остановился всего в нескольких метрах от воды, оказавшись там, где автомобили обычно не появляются, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Со стороны улицы Краста полуостров обычно выглядит вполне привычно — деревья, берег и телебашня на горизонте. Однако в этот раз внимание прохожих привлек автомобиль, застрявший на песчаном склоне.

По следам видно, что машина покатилась вниз по откосу. По всей видимости, в последний момент водитель сумел изменить направление движения или автомобиль сам изменил траекторию, благодаря чему не оказался в воде.

Местный житель Александр, который часто отдыхает на этом берегу, признался, что подобное увидел впервые.

«Не знаю. Может, кто-то был здесь пьяный за рулем. Вообще-то машинам сюда заезжать нельзя — это зеленая зона», — рассказал он.

По его словам, следы на песке появились именно после этого происшествия.

Вытащить автомобиль оказалось непросто. Судя по повреждениям песчаного склона и высокой травы, эвакуатору пришлось приложить немало усилий, чтобы вернуть машину на дорогу.

При этом происшествие остается довольно необычным еще и потому, что ни Государственная, ни муниципальная полиция его не зарегистрировали.

Поэтому пока неизвестно, кто находился за рулем Volkswagen и почему автомобиль оказался в запрещенной для движения зеленой зоне.

Обстоятельства происшествия остаются неизвестными, а водитель пока не объяснил, как машина оказалась у самого берега.

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#происшествие #Рига #полиция #транспорт #Даугава
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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