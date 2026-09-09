В августе в садовом домике в Латгальском предместье Риги обнаружили тело женщины. Незадолго до этого неподалёку было совершено нападение на другую женщину — ей откусили часть уха. По подозрению в обоих преступлениях полиция задержала ранее судимого мужчину. Суд заключил его под стражу.

17 августа Государственная полиция получила сообщение о возможном убийстве женщины в заброшенном садовом домике в Латгальском предместье Риги.

Прибывшие на место сотрудники Рижского Восточного управления Рижского регионального управления Госполиции обнаружили тело женщины 1976 года рождения. В том же садовом домике по подозрению в совершении преступления был задержан мужчина 1992 года рождения.

По информации, полученной полицией, перед трагедией несколько человек вместе употребляли алкогольные напитки. Между мужчиной и его знакомой возник конфликт, во время которого он избил женщину. От полученных травм она скончалась.

В ходе выяснения обстоятельств произошедшего сотрудники полиции установили, что в тот же день, незадолго до этого преступления, задержанный напал и на свою сожительницу 1985 года рождения.

Во время бытовой ссоры мужчина откусил ей часть уха. После случившегося пострадавшая отправилась в другой микрорайон, где её впоследствии обнаружили полицейские. Правоохранители вызвали женщине бригаду скорой медицинской помощи.

В отношении мужчины начат уголовный процесс по части третьей статьи 125 Уголовного закона Латвии — об умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, которое по неосторожности виновного повлекло смерть потерпевшей.

За такое преступление предусмотрено лишение свободы на срок от трёх до 15 лет с конфискацией имущества или без неё, а также с пробационным надзором на срок до трёх лет либо без него.

Кроме того, начат уголовный процесс по пункту 7 части второй статьи 126 Уголовного закона — об умышленном причинении телесного повреждения средней тяжести лицу, с которым преступник состоит или ранее состоял в постоянных интимных отношениях либо ведёт совместное хозяйство.

За это преступление может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, краткосрочного лишения свободы или пробационного надзора.

По данным Госполиции, подозреваемый ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления против жизни и здоровья людей, а также за имущественные преступления.

19 августа суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование обоих преступлений продолжается. Государственная полиция напоминает, что никто не считается виновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.