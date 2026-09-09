В Риге задержан мужчина, подозреваемый в нанесении смертельных травм своей знакомой, а также в нападении на сожительницу, которой он откусил часть уха, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

17 августа полиция получила вызов в Латгальское предместье Риги в связи с возможным убийством женщины в заброшенном садовом домике. Прибывшие на место сотрудники обнаружили тело женщины 1976 года рождения. Там же по подозрению в убийстве был задержан мужчина 1992 года рождения.

По информации полиции, перед преступлением несколько человек вместе употребляли алкоголь. Между мужчиной и его знакомой произошел конфликт, во время которого он избил женщину. От полученных травм она скончалась.

В ходе расследования выяснилось, что незадолго до предполагаемого убийства в тот же день мужчина совершил еще одно преступление — против своей сожительницы 1985 года рождения. Во время бытовой ссоры он откусил ей часть уха.

После нападения пострадавшая отправилась в другой микрорайон, где ее обнаружили полицейские и вызвали медиков.

Подозреваемый ранее неоднократно привлекался к ответственности за преступления против жизни и здоровья людей, а также за имущественные преступления.

19 августа суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.