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В Риге мужчина убил знакомую и откусил часть уха своей сожительнице 0 82

ЧП и криминал
Дата публикации: 09.09.2026
LETA
Изображение к статье: Заброшенный садовый домик

В Риге задержан мужчина, подозреваемый в нанесении смертельных травм своей знакомой, а также в нападении на сожительницу, которой он откусил часть уха, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

17 августа полиция получила вызов в Латгальское предместье Риги в связи с возможным убийством женщины в заброшенном садовом домике. Прибывшие на место сотрудники обнаружили тело женщины 1976 года рождения. Там же по подозрению в убийстве был задержан мужчина 1992 года рождения.

По информации полиции, перед преступлением несколько человек вместе употребляли алкоголь. Между мужчиной и его знакомой произошел конфликт, во время которого он избил женщину. От полученных травм она скончалась.

В ходе расследования выяснилось, что незадолго до предполагаемого убийства в тот же день мужчина совершил еще одно преступление — против своей сожительницы 1985 года рождения. Во время бытовой ссоры он откусил ей часть уха.

После нападения пострадавшая отправилась в другой микрорайон, где ее обнаружили полицейские и вызвали медиков.

Подозреваемый ранее неоднократно привлекался к ответственности за преступления против жизни и здоровья людей, а также за имущественные преступления.

19 августа суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

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#полиция #алкоголь #Латвия #задержание #преступления #насилие
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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