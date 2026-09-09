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В Риге возле Южного моста столкнулись автомобиль и трамвай (ФОТО) 0 309

ЧП и криминал
Дата публикации: 09.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: ДТП
ФОТО: LETA

На улице Латгалес в Риге, неподалёку от Южного моста, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и трамвая. На месте работали оперативные службы.

По информации агентства LETA, легковой автомобиль столкнулся с трамваем на улице Латгалес возле Южного моста. Опубликованные с места происшествия фотографии свидетельствуют о повреждении транспортных средств.

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Фото: LETA

Подробные обстоятельства аварии пока не сообщаются. Официальной информации о возможных пострадавших, причинах столкновения и продолжительности ограничений движения на данный момент нет.

Водителям, следующим по улице Латгалес и в районе Южного моста, рекомендуется учитывать возможные затруднения движения и по возможности выбирать альтернативный маршрут.

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#Рига #ДТП #трамваи #южный мост
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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