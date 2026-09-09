На улице Латгалес в Риге, неподалёку от Южного моста, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и трамвая. На месте работали оперативные службы.

По информации агентства LETA, легковой автомобиль столкнулся с трамваем на улице Латгалес возле Южного моста. Опубликованные с места происшествия фотографии свидетельствуют о повреждении транспортных средств.

Фото: LETA

Подробные обстоятельства аварии пока не сообщаются. Официальной информации о возможных пострадавших, причинах столкновения и продолжительности ограничений движения на данный момент нет.

Водителям, следующим по улице Латгалес и в районе Южного моста, рекомендуется учитывать возможные затруднения движения и по возможности выбирать альтернативный маршрут.