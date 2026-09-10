По меньшей мере пять человек погибли в результате пожара на пассажирском пароме у берегов Филиппин. Еще 86 человек пока числятся пропавшими без вести. Спасательная операция продолжается, однако поиски осложняют сильное течение и плохая погода.

Как сообщает нидерландская телерадиокомпания NOS со ссылкой на береговую охрану Филиппин, пожар вспыхнул в среду в начале вечера по местному времени на пароме MV June Aster, следовавшем из столицы страны Манилы в Корон на западе Филиппин.

К настоящему времени спасены более 40 пассажиров. Подтверждена гибель как минимум пяти человек. Местные власти сообщают о 86 пропавших без вести, однако береговая охрана предупреждает, что эта цифра еще может измениться по мере продолжения поисково-спасательной операции.

К утру судно практически полностью выгорело.

Сильное течение мешает спасателям

По данным береговой охраны, поиски осложняют неблагоприятная погода и сильное морское течение. Из-за него горевший паром отнесло дальше от берега.

Причина пожара пока не установлена. Представители береговой охраны сообщили, что на момент публикации еще не успели опросить спасенных пассажиров.

Тем временем родственники людей, находившихся на борту, пытаются получить информацию о судьбе своих близких. BBC поговорила с женщиной, муж которой плыл на пароме. По ее словам, примерно за два часа до предполагаемого прибытия в Корон она еще разговаривала с ним.

«Я не могу описать, что сейчас чувствую. Со вчерашнего вечера я плачу и молюсь», — рассказала женщина.

Узнав ночью о пожаре, она вместе с двухлетним сыном отправилась в больницу в Короне в надежде найти мужа среди доставленных туда пострадавших.

Морские катастрофы на Филиппинах не редкость

Паромы играют важную роль в транспортной системе Филиппин — государства-архипелага, состоящего более чем из 7000 островов. Морские происшествия здесь случаются регулярно. Среди факторов риска — сложные погодные условия, неудовлетворительное техническое состояние некоторых судов, перегруз и недостаточный контроль за соблюдением требований безопасности, особенно в удаленных провинциях.

Поиски пропавших пассажиров MV June Aster продолжаются, поэтому данные о числе погибших, спасенных и пропавших еще могут измениться. Причину пожара предстоит установить после завершения первоочередной спасательной операции и начала расследования.