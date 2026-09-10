Поездка жительницы Огре в Ригу закончилась аварией с участием трамвая. Женщина признала свою вину, объяснив, что растерялась из-за незнакомого маршрута, который предложил навигатор.

Необычное ДТП произошло на улице Латгалес в Риге. Пенсионерка из Огре, приехавшая в столицу по личным делам, при повороте не уступила дорогу трамваю. В результате аварии были повреждены автомобили, а движение общественного транспорта пришлось временно ограничить, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

После столкновения два легковых автомобиля остались на обочине, тогда как трамвай вскоре продолжил движение.

По словам женщины, она редко ездит по Риге и полностью доверилась навигатору, который повел ее непривычным маршрутом.

«Я живу в Огре и по Риге езжу не так часто. Навигатор завел меня в этот поворот. По дороге я еще думала: почему он ведет меня именно сюда? Виновата я, свою вину признаю», — рассказала водитель.

Она пояснила, что направлялась за прахом своего покойного брата и, пытаясь разобраться в дорожной обстановке, не заметила, что выезжает прямо перед трамваем.

Женщина не пострадала, однако ее Volkswagen, который, по ее словам, когда-то купил сын, теперь нуждается в ремонте.

Несмотря на то что в аварии никто не получил травм, происшествие повлияло на работу общественного транспорта. Движение трамваев 7-го и 14-го маршрутов было задержано примерно на 20 минут.

Ситуация стала еще одним напоминанием о том, что навигатор помогает выбрать маршрут, но не заменяет внимательности за рулем, особенно на незнакомых улицах.

В результате ДТП обошлось без пострадавших, однако авария на некоторое время нарушила движение трамваев в этом районе Риги.