Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«После этого навигатор больше не включу». Как поездка пенсионерки в Ригу закончилась ДТП с трамваем 0 1454

ЧП и криминал
Дата публикации: 10.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: дтп
ФОТО: LETA

Поездка жительницы Огре в Ригу закончилась аварией с участием трамвая. Женщина признала свою вину, объяснив, что растерялась из-за незнакомого маршрута, который предложил навигатор.

Необычное ДТП произошло на улице Латгалес в Риге. Пенсионерка из Огре, приехавшая в столицу по личным делам, при повороте не уступила дорогу трамваю. В результате аварии были повреждены автомобили, а движение общественного транспорта пришлось временно ограничить, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

После столкновения два легковых автомобиля остались на обочине, тогда как трамвай вскоре продолжил движение.

По словам женщины, она редко ездит по Риге и полностью доверилась навигатору, который повел ее непривычным маршрутом.

«Я живу в Огре и по Риге езжу не так часто. Навигатор завел меня в этот поворот. По дороге я еще думала: почему он ведет меня именно сюда? Виновата я, свою вину признаю», — рассказала водитель.

Она пояснила, что направлялась за прахом своего покойного брата и, пытаясь разобраться в дорожной обстановке, не заметила, что выезжает прямо перед трамваем.

avarijaLET_24946103_resize.jpg

Женщина не пострадала, однако ее Volkswagen, который, по ее словам, когда-то купил сын, теперь нуждается в ремонте.

Несмотря на то что в аварии никто не получил травм, происшествие повлияло на работу общественного транспорта. Движение трамваев 7-го и 14-го маршрутов было задержано примерно на 20 минут.

Ситуация стала еще одним напоминанием о том, что навигатор помогает выбрать маршрут, но не заменяет внимательности за рулем, особенно на незнакомых улицах.

В результате ДТП обошлось без пострадавших, однако авария на некоторое время нарушила движение трамваев в этом районе Риги.

×
#Рига #транспорт #ДТП #трамваи
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
3
1
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: экскаватор, грузовик MAN, канистры с дизельным топливом, полицейская лента и силуэт задержанного
Изображение к статье: Комод с деньгами на свалке
Иконка видео
Изображение к статье: алкотестер

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: школьник
Наша Латвия
Изображение к статье: Пять человек погибли в результате пожара на пассажирском пароме у берегов Филиппин
ЧП и криминал
Изображение к статье: дональд трамп
В мире
Изображение к статье: Александр Самойлов
Спорт
Изображение к статье: корабли в Ормузе
В мире
Изображение к статье: Авария поезда
ЧП и криминал
Изображение к статье: школьник
Наша Латвия
Изображение к статье: Пять человек погибли в результате пожара на пассажирском пароме у берегов Филиппин
ЧП и криминал
Изображение к статье: дональд трамп
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео