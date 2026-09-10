В четверг, 10 сентября, в Улброке Ропажского края произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса. Один человек получил травмы и был доставлен в больницу. После аварии движение по улице Брекшу было полностью перекрыто.

Как сообщает tv3.lv со ссылкой на Valsts policija, авария произошла сегодня в Улброке, Стопиньской волости Ропажского края, на улице Брекшу (Brekšu iela). Столкнулись легковой автомобиль и автобус.

В результате ДТП пострадал один человек. С полученными травмами его доставили в медицинское учреждение.

По неофициальной информации программы Degpunktā, водителю легкового автомобиля, предположительно женщине, могло стать плохо за рулем. После этого машина выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автобусом. При этом полиция эту версию причины аварии пока официально не подтверждала.

После столкновения движение по дороге было заблокировано в обоих направлениях. На месте работали оперативные службы.

Причины серьезного ДТП в Улброке устанавливает полиция.