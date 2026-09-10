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Трагедия в Апской волости: в аварии на мотороллере погибла 11-летняя девочка 0 284

ЧП и криминал
Дата публикации: 10.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Девушка на мотороллере

Иллюстративное фото. ChatGPT.

В Смилтенском крае произошла трагическая авария: несовершеннолетняя, управлявшая мотороллером, не справилась с управлением и опрокинулась. Погибла девочка 2015 года рождения. В момент происшествия на ней не было защитного шлема, сообщает Государственная полиция.

Авария произошла 9 сентября около 21:20 в Апской волости Смилтенского края.

По предварительной информации полиции, несовершеннолетняя управляла мотороллером, не справилась с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось.

В аварии погибла девочка 2015 года рождения. В момент происшествия на ней не было защитного шлема.

В Северо-Видземском участке Видземского регионального управления Государственной полиции начат уголовный процесс. Точные обстоятельства произошедшего и причины аварии устанавливаются в ходе расследования.

Государственная полиция напоминает, что каждый водитель транспортного средства обязан соблюдать правила дорожного движения и заботиться как о собственной безопасности, так и о безопасности других участников движения.

Особенно важно использовать защитный шлем при передвижении на двухколесном транспортном средстве.

Полиция также напоминает, что управлять мотороллером и другими транспортными средствами соответствующей категории разрешается только лицам, имеющим водительское удостоверение необходимой категории.

Государственная полиция призывает родителей и законных представителей детей обсуждать с ними основные правила безопасности дорожного движения и следить за тем, чтобы дети соблюдали требования безопасности, становясь участниками дорожного движения.

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#безопасность #уголовный процесс #дети
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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