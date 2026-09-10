В Смилтенском крае произошла трагическая авария: несовершеннолетняя, управлявшая мотороллером, не справилась с управлением и опрокинулась. Погибла девочка 2015 года рождения. В момент происшествия на ней не было защитного шлема, сообщает Государственная полиция.

Авария произошла 9 сентября около 21:20 в Апской волости Смилтенского края.

По предварительной информации полиции, несовершеннолетняя управляла мотороллером, не справилась с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось.

В аварии погибла девочка 2015 года рождения. В момент происшествия на ней не было защитного шлема.

В Северо-Видземском участке Видземского регионального управления Государственной полиции начат уголовный процесс. Точные обстоятельства произошедшего и причины аварии устанавливаются в ходе расследования.

Государственная полиция напоминает, что каждый водитель транспортного средства обязан соблюдать правила дорожного движения и заботиться как о собственной безопасности, так и о безопасности других участников движения.

Особенно важно использовать защитный шлем при передвижении на двухколесном транспортном средстве.

Полиция также напоминает, что управлять мотороллером и другими транспортными средствами соответствующей категории разрешается только лицам, имеющим водительское удостоверение необходимой категории.

Государственная полиция призывает родителей и законных представителей детей обсуждать с ними основные правила безопасности дорожного движения и следить за тем, чтобы дети соблюдали требования безопасности, становясь участниками дорожного движения.