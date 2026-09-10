Благодаря сообщению бдительного жителя сотрудники Государственной полиции обнаружили в Кулдиге мужчину и женщину, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, вместе с их общим малолетним ребенком. Мать ранее была лишена прав опеки. В связи с произошедшим полиция начала процесс об административном правонарушении.

6 сентября около 12:40 Государственная полиция получила информацию о том, что возле торговой точки на остановке общественного транспорта на улице Муцениеку в Кулдиге находятся мужчина и женщина с явными признаками алкогольного опьянения. Они конфликтовали, а вместе с ними находился малолетний ребенок.

Прибывшие на место сотрудники отдела реагирования Северо-Курземского участка Курземского регионального управления Государственной полиции никого там не обнаружили. Однако, обследуя окрестности, возле другой торговой точки на улице Суру полицейские заметили мужчину и женщину с малолетним ребенком.

Мужчина и женщина, несколько раз оглядываясь на служебный автомобиль Государственной полиции, быстрым шагом направились в сторону кольцевой развязки.

Полицейские решили проверить личности этих людей. Мужчина сообщил, что девочка является их общим ребенком, добавив, что находившаяся рядом мать лишена прав опеки.

Мужчина пояснил, что в тот день употреблял алкоголь, а женщина сообщила, что употребляет спиртное уже несколько дней.

Проверка показала, что концентрация алкоголя в выдыхаемом мужчиной воздухе соответствовала 2,22 промилле. Полицейские приняли решение доставить ребенка к няне.

В отношении мужчины Государственная полиция начала процесс об административном правонарушении за присмотр за ребенком в состоянии алкогольного опьянения, которое может ограничивать способность обеспечить безопасность ребенка и защитить его от возможных угроз жизни и здоровью, если такое нарушение совершено лицом, ответственным за присмотр за ребенком.

Согласно Закону о защите прав детей, за такое административное правонарушение предусмотрено предупреждение или штраф в размере до 42 штрафных единиц. Размер наказания определит административная комиссия самоуправления.

Государственная полиция поблагодарила жителя, который не остался равнодушным к происходящему и незамедлительно сообщил о ситуации полиции.

Полиция также призывает жителей и впредь не оставаться равнодушными и сообщать о подобных случаях, а также о ситуациях, когда возникают подозрения, что в какой-либо семье за ребенком не обеспечивается надлежащий уход или ему угрожает иная опасность.

Полиция подчеркивает, что одна из самых ответственных и важных обязанностей родителей — заботиться о жизни и безопасности своих детей.