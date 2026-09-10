Тяжелая железнодорожная авария произошла в Польше. Поезд Intercity «Koziołek», в котором находились более 100 человек, столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде. Несколько вагонов сошли с рельсов. Одна пассажирка погибла, 20 человек пострадали.

Авария произошла в среду, 9 сентября, в Сокольниках-Сухих недалеко от Пшисухи в Мазовецком воеводстве.

Поезд Intercity «Koziołek», следовавший по маршруту Люблин — Щецин, столкнулся с грузовым автомобилем на железнодорожном переезде, оборудованном световой сигнализацией.

После сильного удара несколько вагонов пассажирского состава сошли с рельсов.

В поезде находились более 100 человек. В результате аварии погибла пассажирка, ехавшая в первом вагоне. Всего, по данным экстренных служб, пострадали 20 человек.

Среди четырех наиболее серьезно пострадавших оказались машинист поезда, водитель грузовика и пассажиры.

Троих пострадавших доставили в Мазовецкую специализированную больницу в Радоме. Одного пациента с травмой руки после оказания медицинской помощи выписали. Еще один человек с повреждениями грудной клетки остается в больнице.

Под наблюдением врачей находится также беременная пассажирка. Состояние женщины и ребенка оценивается как хорошее.

Обстоятельства и причины столкновения устанавливаются.