Полиция Латвии обнаружила в Риге еще один склад, связанный с крупной международной сетью по нелегальному производству и контрабанде сигарет. В помещении находились сотни палет с упаковочными материалами, заготовками пачек и блоков, а также специальными наклейками производителей. В масштабном расследовании подозреваемыми уже признаны 16 человек.

Как сообщает Государственная полиция Латвии, новый склад удалось обнаружить в ходе расследования деятельности организованной преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом подакцизных товаров.

По данным следствия, преступная сеть действовала профессионально и тщательно готовилась к тому, чтобы скрыть следы своей деятельности. В частности, участники группы, как утверждает полиция, использовали запрещенные товары стратегического назначения, предназначенные для контрразведки и противодействия наблюдению.

В ходе расследования правоохранители проверяли возможную причастность к преступной сети различных физических лиц и компаний.

След привел к зарегистрированной в Литве фирме. По версии следствия, компания была создана специально для нужд организованной преступной группы и арендовала склад в Риге.

409 палет упаковки для сигарет

Установив местонахождение склада, 25 августа 2026 года полиция провела там обыск.

Правоохранители изъяли 409 палет материалов для упаковки табачной продукции. Среди них находились заготовки пачек и блоков сигарет различных марок, а также наклейки с QR-кодами производителя сигарет. Кроме того, была изъята техника для перемещения палет.

По данным полиции, найденные материалы совпадают с теми, которые ранее изымались во время других обысков по делу этой организованной преступной группы.

В настоящее время 16 человек признаны подозреваемыми в рамках расследования, связанного с нелегальным производством и контрабандой сигарет.

Сеть раскрывают уже несколько лет

Новый склад связан с расследованием международной преступной сети, деятельность которой правоохранители начали пресекать еще в конце 2024 года.

Тогда в декабре в ходе масштабной совместной операции полиции и пограничной службы в Лудзе и Риге были задержаны 32 человека, а также обнаружено нелегальное производство сигарет.

По неофициальной информации Латвийского телевидения, среди задержанных оказался предполагаемый руководитель сети — резекненский предприниматель Элмарс Лайзанс. В настоящее время он также является одним из обвиняемых по отдельному делу об отмывании около полумиллиарда евро, которое рассматривает Суд по экономическим делам.

Расследование получило продолжение в 2025 году. Полиция и пограничники вышли еще на одну нелегальную сигаретную фабрику в Латгальском регионе.

Во время обысков 9 декабря 2025 года правоохранители обнаружили профессиональную линию по производству сигарет и изъяли 35 миллионов сигарет марок Minsk, Rothmans, Premjer, Queen Mentol и Queen Superslims.

Кроме того, были найдены 1625 килограммов измельченного табака, фильтры, бумага, заготовки сигаретных пачек и блоков, а также российские и белорусские акцизные марки.

Тогда были задержаны шесть мужчин. Один из них уже фигурировал в ранее начатом расследовании нелегального производства и контрабанды сигарет.

Сигаретную линию спрятали в прицепе

Уже на следующий день, 10 декабря, пограничная служба передала полиции информацию еще об одном возможном месте производства или хранения нелегальной табачной продукции в Латгалии.

Во время обыска там также обнаружили большое количество сырья и материалов для изготовления сигарет — фильтры, бумагу, заготовки пачек и блоков, российские и белорусские акцизные марки.

Кроме того, правоохранители нашли два грузовых прицепа. В одном из них была скрыта установка для производства сигарет.

Из-за признаков организованной преступности расследование передали специализированному подразделению Государственной полиции по борьбе с тяжкими и серийными преступлениями.

Полиция продолжает расследование сразу по двум связанным уголовным процессам, устанавливая роли отдельных участников и полный масштаб деятельности преступной сети.