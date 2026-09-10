Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Во время дорожных работ в озеро Рушонс попала битумная эмульсия. Что известно о последствиях 0 132

ЧП и криминал
Дата публикации: 10.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: дорожная техника
ФОТО: LETA

Во время реконструкции дороги в Прейльском крае произошла утечка битумной эмульсии из дорожной техники. Часть загрязняющего вещества попала в озеро Рушонс, однако, по предварительной оценке специалистов, серьезного ущерба экосистеме удалось избежать.

В Прейльском крае во время дорожных работ произошла утечка битумной эмульсии, часть которой попала в озеро Рушонс. Об инциденте сообщила Государственная служба окружающей среды (ГСОС).

По данным службы, 8 сентября компания Valkas ceļi самостоятельно уведомила ГСОС о происшествии, которое произошло при реконструкции участка дороги Рушона—Сивериня.

Во время работ из специализированной дорожной техники вытекло примерно 100–200 литров битумной эмульсии. Озеро находится примерно в 45 метрах от места аварии, поэтому часть вещества достигла воды.

После получения сообщения инспекторы ГСОС выехали на место и оценили ситуацию.

Чтобы не допустить дальнейшего распространения загрязнения, Государственная пожарно-спасательная служба установила в соединительном канале сорбирующие боны, которые задерживают нефтепродукты и другие загрязняющие вещества на поверхности воды.

Одновременно сотрудники ГПСС и компании Valkas ceļi собрали загрязненный грунт и прибрежную растительность, на которые попала эмульсия.

Такие меры позволяют локализовать загрязнение еще до того, как оно распространится по водоему. В подобных случаях особенно важно быстро ограничить площадь загрязнения и удалить загрязненные материалы.

После происшествия Государственная служба окружающей среды выдала предприятию указания по дальнейшей ликвидации последствий и обращению с собранными загрязненными отходами. Контроль за ситуацией будет продолжен.

По предварительной оценке специалистов, утечка не должна оказать существенного влияния на качество воды и экосистему озера Рушонс.

×
#экология
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: автомобиль у реки
Изображение к статье: экскаватор, грузовик MAN, канистры с дизельным топливом, полицейская лента и силуэт задержанного
Изображение к статье: Комод с деньгами на свалке
Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Национальная гвардия США
В мире
Изображение к статье: Как правильно замораживать зелень в фольге?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Эдгар Ринкевич смотрит в нечто, апоминающее бинокль.
Политика
1
Изображение к статье: Арина Соболенко
Спорт
Изображение к статье: новый дом
Наша Латвия
Изображение к статье: Рецепты заготовок из сливы на зиму
Еда и рецепты
Изображение к статье: Национальная гвардия США
В мире
Изображение к статье: Как правильно замораживать зелень в фольге?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Эдгар Ринкевич смотрит в нечто, апоминающее бинокль.
Политика
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео