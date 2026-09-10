Во время реконструкции дороги в Прейльском крае произошла утечка битумной эмульсии из дорожной техники. Часть загрязняющего вещества попала в озеро Рушонс, однако, по предварительной оценке специалистов, серьезного ущерба экосистеме удалось избежать.

В Прейльском крае во время дорожных работ произошла утечка битумной эмульсии, часть которой попала в озеро Рушонс. Об инциденте сообщила Государственная служба окружающей среды (ГСОС).

По данным службы, 8 сентября компания Valkas ceļi самостоятельно уведомила ГСОС о происшествии, которое произошло при реконструкции участка дороги Рушона—Сивериня.

Во время работ из специализированной дорожной техники вытекло примерно 100–200 литров битумной эмульсии. Озеро находится примерно в 45 метрах от места аварии, поэтому часть вещества достигла воды.

После получения сообщения инспекторы ГСОС выехали на место и оценили ситуацию.

Чтобы не допустить дальнейшего распространения загрязнения, Государственная пожарно-спасательная служба установила в соединительном канале сорбирующие боны, которые задерживают нефтепродукты и другие загрязняющие вещества на поверхности воды.

Одновременно сотрудники ГПСС и компании Valkas ceļi собрали загрязненный грунт и прибрежную растительность, на которые попала эмульсия.

Такие меры позволяют локализовать загрязнение еще до того, как оно распространится по водоему. В подобных случаях особенно важно быстро ограничить площадь загрязнения и удалить загрязненные материалы.

После происшествия Государственная служба окружающей среды выдала предприятию указания по дальнейшей ликвидации последствий и обращению с собранными загрязненными отходами. Контроль за ситуацией будет продолжен.

По предварительной оценке специалистов, утечка не должна оказать существенного влияния на качество воды и экосистему озера Рушонс.