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Жители Пурвциемса ищут прокалывателя шин: за неделю повреждены несколько автомобилей 3 670

ЧП и криминал
Дата публикации: 10.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ночная попытка повредить шину Mercedes

Иллюстративное фото.

ФОТО: BB.LV/AI

В одном из дворов Пурвциемса сразу несколько автовладельцев за последние недели обнаружили порезанные шины. Жители подозревают, что в районе орудует неизвестный вандал, и хотят установить камеры видеонаблюдения.

Жители Пурвциемса столкнулись с серией случаев умышленного повреждения автомобилей. По словам автовладельцев, неизвестный прокалывает или разрезает шины припаркованных машин, из-за чего люди утром не могут воспользоваться своим транспортом, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Одной из последних жертв стал владелец Mercedes Сергей. Утром он обнаружил, что автомобиль стоит с полностью спущенными колесами. По словам мужчины, за неделю это уже второй подобный случай, а от действий неизвестного пострадали и другие жители двора.

Сергей уверяет, что ни с кем не конфликтовал и всегда оставляет машину на разрешенном месте.

«Я давно здесь живу и всегда паркуюсь здесь. Разрешение на парковку у меня есть», — рассказал он.

Судя по повреждениям, шины были разрезаны острым предметом, предположительно ножом. На боковине одной из них остался разрез длиной несколько сантиметров.

Из-за испорченного автомобиля семье пришлось изменить привычный распорядок дня — теперь детей приходится возить в школу на общественном транспорте. Частично компенсировать ущерб может страховка.

После серии подобных случаев жители дома начали обсуждать установку камер видеонаблюдения, чтобы выяснить, кто портит автомобили.

В Государственной полиции подтвердили, что время от времени подобные случаи фиксируются в разных районах Риги. Однако, по данным правоохранителей, оснований говорить о росте числа таких инцидентов пока нет.

Жители надеются, что камеры помогут установить личность вандала и предотвратить новые случаи порчи автомобилей.

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#Рига #безопасность #вандализм #автомобили
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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