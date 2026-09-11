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До взлета оставались минуты: из самолета в Милане срочно эвакуировали 146 пассажиров 0 106

ЧП и криминал
Дата публикации: 11.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пожар на самолете

В аэропорту Милан-Мальпенса пассажиров самолета easyJet, направлявшегося в Прагу, пришлось срочно эвакуировать после появления дыма и возгорания в салоне. По предварительной информации, причиной стал пауэрбанк в ручной клади одного из пассажиров.

Инцидент произошел вечером в четверг, 10 сентября, на борту Airbus A320 авиакомпании easyJet, выполнявшего рейс U23905 из Милана в Прагу.

Самолет уже покинул стоянку и двигался по рулежной дорожке, готовясь к взлету, когда в салоне обнаружили дым. Экипаж объявил чрезвычайную ситуацию и начал эвакуацию.

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Все 146 пассажиров покинули самолет по надувным аварийным трапам. Серьезно никто не пострадал, однако два человека получили легкие травмы во время эвакуации, сообщает итальянское агентство ANSA.

По предварительной информации, источником дыма и возгорания стал внешний аккумулятор — пауэрбанк, находившийся в ручной клади одного из пассажиров.

Самолет выехал со стоянки около 17:24, а примерно в 17:31 остановился на рулежной дорожке неподалеку от пожарной части аэропорта. К воздушному судну немедленно направились экстренные службы.

Из-за происшествия в Милан-Мальпенсе в целях безопасности временно приостановили полеты. После проведения необходимых процедур работу аэропорта начали восстанавливать.

Инцидент вновь привлек внимание к рискам, связанным с литий-ионными аккумуляторами на борту самолетов: даже небольшой пауэрбанк при повреждении или перегреве способен стать источником сильного дыма и возгорания. Причины случившегося предстоит окончательно установить специалистам.

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#пожар #происшествие #авиация #эвакуация #безопасность #пассажиры #аккумулятор
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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