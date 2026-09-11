В одном из многоквартирных домов на улице Слокас в Риге неизвестный мужчина более часа свободно перемещался по зданию и подземной парковке, после чего похитил два велосипеда. Все его действия попали на камеры видеонаблюдения, а полиция возбудила уголовное дело.

Неизвестный мужчина в маске более часа беспрепятственно передвигался по многоквартирному дому на улице Слокас в Риге, осматривая подземную парковку и лестничные клетки. В итоге он похитил два велосипеда и скрылся. Его действия зафиксировали камеры видеонаблюдения, сообщает передача Degpunktā (TV3).

По словам владельца одного из похищенных велосипедов Кристапса, злоумышленник проник в дом около трех часов ночи. Несмотря на закрытые подъезды и подземный гараж, ему удалось попасть внутрь без видимых затруднений.

«Попасть в дом свободно нельзя. Значит, человек сознательно выбрал дату, время и заранее подготовился», — рассказал Кристап.

По словам жильцов, мужчина около часа ходил по подземной парковке с фонариком, заглядывая в автомобили. При себе у него был рюкзак, а в руке — предмет, похожий на складной нож.

«Наверное, даже хорошо, что никто не попытался помешать — неизвестно, чем это могло закончиться», — говорит Кристап.

Жители также выяснили, что в ту же ночь в другом многоквартирном доме неподалеку неизвестные разбили стекло автомобиля, однако ничего ценного не нашли.

Закончив поиски, злоумышленник уехал уже на украденном велосипеде. Спустя некоторое время к дому подъехал его предполагаемый сообщник, который забрал велосипед, на котором преступник прибыл к месту кражи. В ту же ночь был похищен еще один велосипед, пристегнутый возле дома.

По мнению Кристапа, речь может идти о группе из двух человек, которые заранее подготовились к кражам.

Полиция возбудила уголовное дело. Записи с камер позволяют рассмотреть часть лица подозреваемого, однако маска затрудняет его опознание. Если кто-либо узнает мужчину, полиция просит сообщить об этом по телефону 112.