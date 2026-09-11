В Озолниеках Елгавского края был найден мёртвым предполагаемый наркокурьер 2004 года рождения. По подозрению в его вербовке полиция задержала мужчину 1978 года рождения, которого суд заключил под стражу, сообщили в Государственной полиции.

31 мая 2025 года около 8:20 полиция получила информацию о том, что в одном из частных домов в Озолниеках обнаружено тело молодого человека 2004 года рождения.

Видимых признаков насильственной смерти не было, однако с учётом обстоятельств тело направили на экспертизу для установления причины смерти. Исследование выявило наркотическую интоксикацию, вызванную находившимся в желудке свёртком со следами кокаина.

Полиция начала расследование и провела оперативные мероприятия. Было установлено, что погибший выполнял обязанности наркокурьера и перевозил запрещённые вещества внутри своего тела.

Курьеров отправляли в Южную Америку

В ходе расследования правоохранители вышли на предполагаемого организатора — мужчину 1978 года рождения, занимавшегося вербовкой наркокурьеров.

По версии следствия, он находил людей в Латвии и отправлял их в Южную Америку. Там завербованные курьеры проглатывали свёртки с наркотиками, после чего возвращались в Латвию.

При обыске по месту жительства подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли девять овальных свёртков. В них находилось почти 64 грамма спрессованного белого порошка, содержащего кокаин.

Мужчину задержали 23 апреля 2026 года по подозрению в незаконной перевозке наркотических веществ в крупном размере, повлёкшей тяжкие последствия. На следующий день суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы

Государственная полиция начала уголовный процесс по части второй статьи 253 Уголовного закона — за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических и психотропных веществ, совершённые группой лиц по предварительному сговору либо в крупном размере.

За такое преступление предусмотрено лишение свободы на срок от трёх до десяти лет, с конфискацией имущества или без неё, а также пробационный надзор сроком до трёх лет.

Ещё один уголовный процесс начат по части третьей статьи 253.1 Уголовного закона — за незаконные действия с наркотическими и психотропными веществами с целью их сбыта, если преступление совершено организованной группой, в крупном размере или повлекло тяжкие последствия.

Наказание по этой статье предусматривает от пяти до 15 лет лишения свободы, с конфискацией имущества или без неё, а также пробационный надзор сроком до трёх лет.

В Латвии подозреваемый ранее в поле зрения полиции не попадал. Однако в 2022 году им уже интересовались правоохранительные органы Бразилии в связи с преступлением, связанным с перевозкой наркотиков.

Досудебное расследование продолжается.