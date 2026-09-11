По данным охранной фирмы Viking Security, обеспечивающей безопасность магазинов и жилых домов по всей Эстонии, количество попыток краж этим летом по сравнению с прошлым годом существенно не увеличилось. Однако тон задают неуклюжие воры — мужчины, женщины и дети, которые пытаются до смешного нелепо вынести из магазина различные товары, спрятав их в штанах.

По словам руководителя охранной службы, ассортимент товаров, которые мужчины, женщины и дети пытались украсть, засунув их в штаны, поразительно широк — от пачки конфет и палки салями до больших бутылок крепкого алкоголя. «Сама по себе эта, так сказать, тактика не нова, но этим летом она почему-то особенно бросалась в глаза», — сказал эксперт.

По оценке руководителя охранной службы, за частыми попытками кражи товаров в штанах стоит то, что многие воры-любители, недавно пойманные при попытке спрятать украденное за пазухой, придумали эту «новую» и «гениальную», по их мнению, идею.

«У меня на этот счет два посыла. Во-первых, не воруйте, потому что видеонаблюдение и опытный персонал в магазине работают постоянно, и все воры неизбежно попадаются. Во-вторых, если вы что-то засовываете в штаны в магазине, это прекрасно видно, и вас совершенно точно поймают», — сказал опытный руководитель службы безопасности.

Однако данные о попытках краж за летние месяцы свидетельствуют и о более серьезных тенденциях.

«Вызывает беспокойство большое количество попыток краж со стороны несовершеннолетних. Среди тех, кто был пойман с поличным описанным нелепым способом, оказалось значительное число детей и подростков, пытавшихся украсть как сладости, так и алкоголь», — отметил руководитель охранной службы.

Среди прочих по-прежнему выделяются группы девочек из обычных семей среднего класса, которые крадут, например, косметику, просто из азарта.

«Корень проблемы здесь, прежде всего, в том, что причиной, по-видимому, является не бедность или социальная изоляция, а просто поиск острых ощущений в извращенной форме. Настоятельно рекомендую родителям подростков внимательнее следить за своими детьми и при необходимости обращаться за профессиональной помощью», — призвал руководитель охранной службы Viking Security.