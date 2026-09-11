Семейный конфликт под Краковом закончился задержанием сразу нескольких его участников. Отец сообщил полиции, что обнаружил у сыновей наркотики, однако братья заявили, что запрещенное вещество принадлежит самому родителю. А затем рассказали правоохранителям о спрятанном в доме оружии.

Необычная история произошла 1 сентября в гмине Чернихув под Краковом, сообщает полиция Кракова. Все началось с того, что 61-летний мужчина позвонил в полицию и заявил, что нашел у своих сыновей банку с марихуаной.

Прибывшим на место полицейским сыновья — 19 и 28 лет — представили совершенно другую версию. Они утверждали, что банка принадлежит отцу и что тот намеренно подбросил ее им.

Но на этом взаимные обвинения не закончились. Братья сообщили правоохранителям, что их отец незаконно хранит в доме огнестрельное оружие, и указали место, где оно спрятано.

Тайник нашли в полу

Полицейские проверили полученную информацию и обнаружили на верхнем этаже дома тайник, оборудованный в полу. В нем находились огнестрельное оружие и 102 патрона.

Выяснилось, что у 61-летнего мужчины не было необходимого разрешения на их хранение. В результате полиция задержала отца и обоих его сыновей.

Однако на следующий день история получила еще один неожиданный поворот. Во время допроса 19-летний сын признался, что банка с примерно 20 граммами марихуаны на самом деле принадлежала ему.

Таким образом, первоначальное заявление отца о найденных наркотиках подтвердилось, но одновременно сыновья помогли полиции обнаружить незаконно хранившиеся оружие и боеприпасы.

Отцу грозит до восьми лет

По данным полиции, 19-летнему молодому человеку предъявлено обвинение в хранении наркотиков. За это ему может грозить до трех лет лишения свободы.

Его 61-летнему отцу предъявлено обвинение в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Максимальное наказание по этой статье составляет до восьми лет лишения свободы.

28-летнего сына после проведения необходимых процессуальных действий отпустили.

Официальную информацию об этом необычном семейном конфликте полиция Кракова опубликовала 7 сентября.

Отец рассчитывал с помощью полиции разобраться с наркотиками, найденными у сыновей, однако вызов правоохранителей обернулся проблемами и для него самого. В итоге младший сын признал наркотики своими, а в доме обнаружили незаконно хранившиеся оружие и более сотни патронов.