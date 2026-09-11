80-летняя жительница Германии не растерялась, когда ей позвонили мошенники и потребовали 90 тысяч евро якобы для спасения дочери от тюрьмы. Женщина сделала вид, что поверила в историю, договорилась о передаче денег, а сама обратилась в полицию. В результате за деньгами пришли уже под наблюдением правоохранителей.

Инцидент произошел в общине Ваттенхайм на западе Германии. На телефон 80-летней женщины поступил звонок с незнакомого номера. В трубке она услышала женский голос: собеседница заявила, что дочь пенсионерки якобы стала виновницей ДТП со смертельным исходом и теперь ей грозит тюрьма.

Избежать заключения, утверждала звонившая, можно было, если срочно внести залог в размере 90 тысяч евро.

Сделала вид, что поверила

Пенсионерка быстро поняла, что имеет дело с распространенной схемой телефонного мошенничества. Однако вместо того чтобы положить трубку, решила продолжить разговор.

Женщина сообщила мошеннице, что 90 тысяч евро у нее нет, но она может собрать 19 тысяч евро. Звонившую такая сумма устроила, и стороны договорились о месте передачи денег.

После этого пенсионерка связалась с полицией и рассказала о готовящейся встрече.

В назначенное время за деньгами на такси приехали две женщины. Одна из них, 26-летняя, забрала сумку, в которой, как она полагала, находились деньги. Вместе с ней была 27-летняя сообщница.

Обеих задержали на месте полицейские. В отношении женщин начато расследование, одна из подозреваемых была заключена под стражу.

Миллионы евро уходят мошенникам

История в Ваттенхайме закончилась удачно, однако далеко не всем потенциальным жертвам удается вовремя распознать обман.

Как ранее сообщало агентство dpa со ссылкой на Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (BKA), ущерб от телефонного мошенничества в стране остается огромным.

В частности, число зарегистрированных случаев, когда преступники по телефону выдавали себя за сотрудников полиции, выросло с 3946 в 2024 году до 4646 в 2025-м. Ущерб увеличился с 30,1 до 49,5 млн евро.

Еще одна распространенная схема строится на сообщениях о якобы случившейся беде с детьми или внуками потенциальной жертвы. Число зарегистрированных подобных преступлений сократилось с 6658 до 4798, однако похищенная мошенниками сумма, напротив, выросла — примерно с 46,4 до 49 млн евро.

Случай в Ваттенхайме показывает, насколько убедительно мошенники используют страх за близких, требуя немедленно передать крупную сумму. В этот раз потенциальная жертва не только распознала обман, но и помогла полиции задержать подозреваемых непосредственно при попытке получить деньги.