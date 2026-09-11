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Пять погибших и 40 раненых: что известно об аварии в Швейцарии 0 569

ЧП и криминал
Дата публикации: 11.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Авария автобуса в Швейцарии

Фото: кадр с видео

В результате тяжёлой аварии с нидерландским туристическим автобусом в Швейцарии погибли пять человек, сообщила полиция. Ещё 40 человек получили травмы, трое из них находятся в тяжёлом состоянии.

Авария произошла накануне в конце дня между населёнными пунктами Цернец и Зуш на востоке Швейцарии. В автобусе находились 44 пассажира и водитель. Первоначально сообщалось о 48 пассажирах, передает NOS.

Поездку организовала нидерландская туристическая компания Oad.

Местная полиция предполагает, что большинство пассажиров, если не все, являются гражданами Нидерландов. Более подробная информация об их личностях пока не разглашается.

Причина аварии пока неизвестна

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Швейцарская полиция предварительно считает, что это была авария без участия других транспортных средств.

ДТП произошло на участке, где велись дорожные работы. Полосы движения там были сужены. Предположительно, автобус пробил ограждение, после чего опрокинулся на бок.

Не исключено, что водитель был вынужден резко изменить направление движения из-за камня или обломка скалы, лежавшего на дороге. Официально эта версия пока не подтверждена.

Утром автобус эвакуировали, после чего движение по дороге возобновилось.

Швейцарская полиция долго не публиковала точное количество погибших и пострадавших, поскольку прежде необходимо было уведомить родственников жертв.

Сразу после аварии к месту происшествия направили большое количество спасателей. Экстренные службы работали там весь вечер, в спасательной операции были задействованы вертолёты.

Король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима выразили соболезнования пострадавшим и родственникам погибших.

«Наши сердца — с близкими погибших, со всеми, кто сейчас тревожится за судьбу родных, и с пострадавшими. В этой огромной трагедии мы вместе с вами», — говорится в опубликованном ими сообщении.

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#туризм #трагедия #спасатели #Швейцария
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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