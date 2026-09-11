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Полиция вышла на след жестокой банды подростков 0 404

ЧП и криминал
Дата публикации: 11.09.2026
TV3
Изображение к статье: Полицейская ленточка

Место происшествия огорожено полицейской лентой

ФОТО: LETA

ТВ-3: известно по меньшей мере о шести нападениях банды.

Как сегодня вечером сообщает служба новостей ТВ-3, Госполиция идентифицировала молодых людей, которые напали на людей в центре Риги и снимали происходящее. Правоохранители по этим инцидентам также начали уголовный процесс и к четырем подросткам сейчас применен статус подозреваемого. Как Государственная, так и муниципальная полиция также обещают продолжать усиленный надзор за местами скопления молодежи, однако эксперты подчеркивают: одними только такими патрулями проблему решить не удастся.

Одно из тревожных видео снято на углу Верманского сада, недалеко от перекрестка улиц Элизабетес и Тербатас.

На видео видно, как молодой человек руками и ногами бьет девушку, и на все это смотрит группа других подростков, которые забавляются происходящим и снимают нападение.

При этом правоохранители не скрывают: это не единственный инцидент в столице, к которому причастны эти молодые люди. Полиции известно о не менее шести нападениях.

Все выявленные хулиганы являются несовершеннолетними, однако достигли 14 лет, поэтому подлежат привлечению к уголовной ответственности.

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#полиция #преступность #безопасность #госполиция #подростки #насилие
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Эдуард Эльдаров
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