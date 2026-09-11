Уровень антител в крови собак, напавших на воспитанников детского сада в Царникаве, достаточен для защиты от бешенства. Об этом сообщили в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС), сославшись на результаты лабораторных исследований научного института безопасности пищевых продуктов, здоровья животных и окружающей среды BIOR.

Хотя результаты фактически исключают вероятность того, что животные больны бешенством, их изоляция и наблюдение за ними продолжатся до 17 сентября. В этот день состояние собак повторно оценит ветеринарный врач, сообщили в ПВС.

Эти меры безопасности, включая взятие образцов крови, служба назначила после того, как выяснилось, что собаки, напавшие на детей, не прошли своевременную повторную вакцинацию от бешенства.

Как сообщалось ранее, 4 сентября группа из 19 воспитанников детского сада в Царникаве в сопровождении воспитателя и его помощника отправилась на заранее согласованную прогулку за пределами территории образовательного учреждения по утверждённому маршруту. Во время прогулки к детям приблизились две собаки, находившиеся без присмотра, и напали на них.

В результате пострадали шестеро детей, двое из которых были госпитализированы. Травмы также получил один из сопровождавших группу педагогов, который пытался удержать собак и защитить детей.

Государственная полиция начала уголовный процесс по главе 20 Уголовного закона «Преступные деяния против общественной безопасности и общественного порядка».

Собаки изолированы от общества. Решение об их дальнейшей судьбе будет принято после получения результатов назначенных детям экспертиз.

Владелец собак, предприниматель Иво Василевскис, рассказал телеканалу TV3, что сейчас животные находятся в гостинице для собак в Балтэзерсе. Для них ищут новых хозяев, причём собак планируется разлучить.

«Это посоветовала заводчица. Собак следует разлучить. Оставлять их вместе нельзя, поскольку существует риск повторения подобной ситуации», — пояснил он. По словам владельца, поиск оптимального решения продолжается, однако у себя он собак точно не оставит.

Василевскис также заявил, что животные выбрались за пределы территории из-за стечения нескольких обстоятельств.

«К нам приехали рабочие, чтобы отремонтировать канализацию. Они случайно открыли калитку, которую нельзя было открывать, и собаки выбежали», — рассказал хозяин животных.

По его словам, рабочие сразу же позвонили в полицию, поскольку у неё есть доступ к камерам видеонаблюдения, которые могли помочь найти собак.