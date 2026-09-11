В Кулдигском крае пожарные-спасатели помогли человеку, который заблудился в лесу и не смог самостоятельно выбраться. После поисков его передали медикам.

В четверг сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы пришли на помощь человеку, заблудившемуся в лесу в Курмальской волости Кулдигского края.

Получив сообщение о происшествии, спасатели отправились на поиски. Им удалось обнаружить человека, после чего его вынесли из леса и передали бригаде Службы неотложной медицинской помощи.

Информации о состоянии спасенного не приводится.

С наступлением грибного и ягодного сезона подобные вызовы становятся более частыми. Поэтому спасатели напоминают, что даже хорошо знакомый лес может оказаться непростым для ориентирования, особенно если человек надолго сходит с тропы.

Перед походом в лес рекомендуется сообщить близким, куда именно вы направляетесь и когда планируете вернуться. Также важно взять с собой полностью заряженный мобильный телефон.

Если человек понял, что заблудился, в ГПСС советуют не пытаться найти дорогу наугад. Лучше оставаться на месте, позвонить по номеру 112 и как можно точнее сообщить свое местонахождение или описать ориентиры, которые находятся поблизости.

Такие простые меры могут значительно сократить время поисков и помочь спасателям быстрее найти человека.