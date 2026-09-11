Утренний пожар в салоне красоты в центре Риги вывел из строя несколько рабочих помещений. Хотя обошлось без пострадавших, мастерам придется переносить записи клиентов и восстанавливать оборудование, а сам салон, по предварительным оценкам, откроется не раньше чем через месяц.

В центре Риги утром в четверг произошел пожар в салоне красоты, где одновременно работали несколько мастеров. Возгорание повредило помещения с рабочими инструментами и материалами, из-за чего салон был вынужден временно прекратить работу.

Как сообщает передача Degpunktā (TV3), сильный запах гари ощущался даже после завершения тушения. Чтобы удалить дым и охладить помещения, пожарные открыли несколько окон.

По информации Государственной пожарно-спасательной службы, на первом этаже здания огонь уничтожил имущество на площади около 20 квадратных метров.

По словам сотрудницы салона Марии, пожар, предположительно, начался в электрическом щите, расположенном за стойкой администратора. На возможный очаг возгорания указали и работавшие на месте пожарные.

«Все было в порядке, в прошлом году здесь сделали ремонт. Проводились проверки, никаких нарушений не было», — рассказала Мария.

Наибольший ущерб получил первый этаж, где находились администрация и рабочие места двух парикмахеров. Дым и копоть также повредили соседний кабинет маникюра.

Для сотрудников это означает не только вынужденный перенос записей клиентов, но и необходимость заново приобретать профессиональные инструменты, оборудование и расходные материалы, многие из которых были испорчены огнем и дымом.

Даже относительно небольшой по площади пожар может надолго остановить работу салона, поскольку для оказания услуг необходимо заменить оборудование, восстановить помещения и пройти подготовку к повторному открытию.

По предварительной оценке работников, восстановительные работы займут около месяца. После этого салон рассчитывает постепенно вернуться к обычному режиму работы.