Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Пожар в салоне красоты в Риге: мастера лишились инструментов и временно остались без работы 0 59

ЧП и криминал
Дата публикации: 11.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: выгоревшее помещение салона красоты
ФОТО: скриншот видео TV3

Утренний пожар в салоне красоты в центре Риги вывел из строя несколько рабочих помещений. Хотя обошлось без пострадавших, мастерам придется переносить записи клиентов и восстанавливать оборудование, а сам салон, по предварительным оценкам, откроется не раньше чем через месяц.

В центре Риги утром в четверг произошел пожар в салоне красоты, где одновременно работали несколько мастеров. Возгорание повредило помещения с рабочими инструментами и материалами, из-за чего салон был вынужден временно прекратить работу.

Как сообщает передача Degpunktā (TV3), сильный запах гари ощущался даже после завершения тушения. Чтобы удалить дым и охладить помещения, пожарные открыли несколько окон.

По информации Государственной пожарно-спасательной службы, на первом этаже здания огонь уничтожил имущество на площади около 20 квадратных метров.

По словам сотрудницы салона Марии, пожар, предположительно, начался в электрическом щите, расположенном за стойкой администратора. На возможный очаг возгорания указали и работавшие на месте пожарные.

«Все было в порядке, в прошлом году здесь сделали ремонт. Проводились проверки, никаких нарушений не было», — рассказала Мария.

Наибольший ущерб получил первый этаж, где находились администрация и рабочие места двух парикмахеров. Дым и копоть также повредили соседний кабинет маникюра.

Для сотрудников это означает не только вынужденный перенос записей клиентов, но и необходимость заново приобретать профессиональные инструменты, оборудование и расходные материалы, многие из которых были испорчены огнем и дымом.

Даже относительно небольшой по площади пожар может надолго остановить работу салона, поскольку для оказания услуг необходимо заменить оборудование, восстановить помещения и пройти подготовку к повторному открытию.

По предварительной оценке работников, восстановительные работы займут около месяца. После этого салон рассчитывает постепенно вернуться к обычному режиму работы.

×
#пожар #Рига #восстановление #ущерб
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Бутылка и игрушка
Изображение к статье: Девушка на мотороллере
Изображение к статье: Склад сигарет
Изображение к статье: дорожная техника

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Мировой долг
Бизнес
Изображение к статье: дтп
ЧП и криминал
Изображение к статье: Профосмотр
Наша Латвия
Изображение к статье: 11 сентября
В мире
Изображение к статье: проект телебашни
Наша Латвия
Изображение к статье: закрытая улица
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Мировой долг
Бизнес
Изображение к статье: дтп
ЧП и криминал
Изображение к статье: Профосмотр
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео