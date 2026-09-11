Вечером в четверг в Адажском крае произошло смертельное ДТП с участием грузового и легкового автомобилей. В результате столкновения погиб один человек.

В Латвии за минувшие сутки зарегистрировано 135 дорожно-транспортных происшествий. В авариях погиб один человек, еще 14 получили травмы, сообщили в Государственной полиции.

Самое тяжелое ДТП произошло после 22:00 в Адажском крае. Там столкнулись грузовой автомобиль Volvo и легковой Mercedes-Benz.

В результате аварии погиб один человек. Его личность и другие обстоятельства происшествия полиция пока не раскрывает.

Причины столкновения выясняются. Государственная полиция начала расследование.

Минувшие сутки также принесли новые случаи грубых нарушений правил дорожного движения. За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения были задержаны четыре водителя, еще двое находились за рулем после употребления наркотических веществ.

По фактам наиболее серьезных нарушений возбуждено четыре уголовных дела.

Кроме того, полицейские продолжили усиленный контроль скорости. За сутки было составлено 131 постановление за превышение установленной скорости.

Всего же за различные нарушения правил дорожного движения сотрудники полиции оформили 410 административных материалов.