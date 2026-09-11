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Тайник на колесах: в грузовике под Ригой нашли 114 кг марихуаны 0 250

ЧП и криминал
Дата публикации: 11.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Задержание

Государственная полиция в ходе обысков в Рижском регионе обнаружила в грузовом автомобиле около 114 килограммов высушенной марихуаны. По подозрению в причастности к деятельности организованной преступной группы задержаны двое мужчин.

Как сообщили агентству в Госполиции, операция была проведена 26 августа после получения оперативной информации. В Рижском регионе прошли несколько обысков.

В ходе операции правоохранители задержали мужчину 1977 года рождения. По месту его жительства были обнаружены предметы, имеющие значение для расследования. Полицейские также обыскали связанный с ним грузовой автомобиль Mercedes-Benz.

В машине нашли около 114 килограммов высушенной марихуаны. Точное количество изъятого вещества будет установлено после проведения экспертиз.

В тот же день полиция задержала мужчину 1978 года рождения, которого также подозревают в причастности к деятельности организованной преступной группы.

Оба задержанных официально признаны подозреваемыми. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Участники группы имели четко распределенные роли

По данным следствия, задержанные вместе как минимум еще с двумя людьми ранее договорились создать организованную преступную группу для совершения преступлений, связанных с приобретением, хранением и сбытом наркотиков.

Как установили следователи, внутри группы были четко распределены роли и обязанности.

Расследование продолжается.

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#Рига #преступность #госполиция #обыск #следствие #задержание #наркотики
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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