Полиция просит привлечь к уголовной ответственности мужчину, который во время совместного употребления алкоголя в Балви, предположительно, нанес другому мужчине тяжелые телесные повреждения. Об этом сообщает Государственная полиция.

9 мая этого года правоохранители получили информацию о том, что в Балви мужчина 1991 года рождения получил тяжелые телесные повреждения.

Как установила полиция, в тот день потерпевший находился возле одного из гаражных кооперативов. Во время совместного употребления алкоголя мужчина 1995 года рождения ударил его металлическим предметом.

В ходе досудебного расследования подозреваемому были назначены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

В связи с нападением был начат уголовный процесс по части 1 статьи 125 Уголовного закона Латвии — за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с пробационным надзором на срок до трех лет или без него.

Расследование уголовного дела завершено. В сентябре полиция передала материалы в отношении мужчины 1995 года рождения в прокуратуру для начала уголовного преследования.