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В Риге автобус попал в лобовое ДТП по дороге за детьми 0 200

ЧП и криминал
Дата публикации: 11.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: дтп
ФОТО: скриншот видео TV3

На улице Бикерниеку в Риге произошло лобовое столкновение автобуса и легкового автомобиля. По словам водителя автобуса, встречная машина неожиданно оказалась на его полосе. В результате аварии водитель Toyota был госпитализирован.

В четверг на улице Бикерниеку в Риге произошло лобовое столкновение автобуса и автомобиля Toyota. После аварии движение на этом участке дороги было временно перекрыто, сообщает передача Degpunktā (TV3).

По словам водителя автобуса Гунара, он двигался в сторону Рижской окружной дороги, когда встречный автомобиль неожиданно оказался на его полосе.

«На повороте вдруг прямо передо мной оказался автомобиль — на моей полосе встречного движения. Я резко вывернул руль в сторону. Не знаю, как она оказалась на моей полосе. Говорят, водителю стало плохо», — рассказал Гунар.

Водитель автобуса не пострадал, однако признался, что пережил сильный стресс. В тот момент он направлялся за детьми, которых должен был отвезти из Вангажи в Ригу после занятий на природе.

По его словам, перевозчик оперативно направил за детьми другой автобус.

После столкновения сотрудники экстренных служб очищали проезжую часть от обломков, а полиция выясняла обстоятельства происшествия.

Водителя Toyota после оказания первой помощи на месте доставили в больницу. По информации медиков, его состояние оценивается как стабильное.

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#Рига #полиция #ДТП #дорожное движение
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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