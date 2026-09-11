На улице Бикерниеку в Риге произошло лобовое столкновение автобуса и легкового автомобиля. По словам водителя автобуса, встречная машина неожиданно оказалась на его полосе. В результате аварии водитель Toyota был госпитализирован.

В четверг на улице Бикерниеку в Риге произошло лобовое столкновение автобуса и автомобиля Toyota. После аварии движение на этом участке дороги было временно перекрыто, сообщает передача Degpunktā (TV3).

По словам водителя автобуса Гунара, он двигался в сторону Рижской окружной дороги, когда встречный автомобиль неожиданно оказался на его полосе.

«На повороте вдруг прямо передо мной оказался автомобиль — на моей полосе встречного движения. Я резко вывернул руль в сторону. Не знаю, как она оказалась на моей полосе. Говорят, водителю стало плохо», — рассказал Гунар.

Водитель автобуса не пострадал, однако признался, что пережил сильный стресс. В тот момент он направлялся за детьми, которых должен был отвезти из Вангажи в Ригу после занятий на природе.

По его словам, перевозчик оперативно направил за детьми другой автобус.

После столкновения сотрудники экстренных служб очищали проезжую часть от обломков, а полиция выясняла обстоятельства происшествия.

Водителя Toyota после оказания первой помощи на месте доставили в больницу. По информации медиков, его состояние оценивается как стабильное.