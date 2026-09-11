В Великобритании при невыясненных обстоятельствах погибла 32-летняя гражданка Латвии Лолита Виса. После поездки к отцу и путешествия по нескольким городам она перестала выходить на связь, а спустя несколько дней ее тело нашли в воде на побережье Уэльса.

В Великобритании при невыясненных обстоятельствах погибла 32-летняя гражданка Латвии Лолита Виса, сообщают британские СМИ.

По данным Daily Mail, женщина приехала из Галифакса навестить отца в Манчестере. Затем она отправилась в Ливерпуль, а после — в валлийский курортный город Лландидно, откуда присылала родственникам фотографии.

Последнее сообщение семья получила 22 августа. После этого связь с женщиной оборвалась.

25 августа родственники сообщили о ее исчезновении в полицию. На следующий день тело Лолиты было обнаружено в воде в Лландидно. Его заметил местный житель, который сообщил о находке береговой охране.

Лолита Виса работала специалистом по архиву цифровых медиа на британском телеканале Channel 4. Ранее она также работала на стриминговой платформе DAZN.

«Мы потрясены и глубоко опечалены известием о смерти нашей коллеги Лолиты Висы. В это очень тяжелое время наши мысли с ее семьей, друзьями и коллегами», — заявил представитель Channel 4.

После трагедии родственники открыли сбор пожертвований, чтобы оплатить похороны и репатриацию тела в Латвию.

«Ее утрата глубоко потрясла всех нас. Мы хотим вернуть Лолиту домой, в Латвию, и достойно проводить ее в последний путь», — написала на странице GoFundMe ее родственница Виктория Янушевска.

Причины смерти женщины пока не раскрываются. Обстоятельства произошедшего выясняют британские правоохранительные органы.