В Смилтенском крае в аварии на мотороллере погибла 11-летняя девочка. По данным полиции, ребенок не справился с управлением, при этом других участников ДТП не было. Правоохранители начали уголовный процесс и напоминают об ответственности взрослых, допустивших ребенка к управлению транспортом.

В Смилтенском крае произошла трагедия — в результате аварии на мотороллере погибла 11-летняя девочка. Несчастный случай произошел на грунтовой дороге в нескольких километрах от Апе, недалеко от границы с Эстонией, сообщает передача Degpunktā (TV3).

По предварительным данным, девочка не справилась с управлением, и мотороллер съехал с дороги. Другие транспортные средства в происшествии не участвовали. На месте трагедии жители уже оставили цветы и свечи.

Полиция возбудила уголовное дело. Правоохранители также выясняют, каким образом ребенок оказался за рулем мотороллера, поскольку в Латвии право управлять таким транспортом можно получить только с 14 лет.

«Недопустимо, чтобы дети в таком возрасте без необходимых навыков и без соответствующей категории водительских прав садились за руль транспортного средства. Прежде всего здесь нужно говорить об ответственности родителей», — подчеркнула начальник Северо-Видземского участка Государственной полиции Валда Гибеле-Лесиня.

По данным полиции, это второй самый юный водитель моторизованного транспорта, погибший на дорогах Латвии с 2000 года. В этом году девочка стала уже вторым несовершеннолетним, погибшим при управлении транспортным средством.

Трагедия глубоко потрясла жителей Апе. По словам знакомых семьи, погибшая воспитывалась в многодетной семье, о которой местные жители всегда отзывались только положительно.

Родственник девочки Наурис рассказал, что у детей были собственные мотороллеры и в тот вечер они поехали к семейному кладбищу.