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Родители отвернулись на минуту: трёхлетний мальчик угнал их Audi 0 379

ЧП и криминал
Дата публикации: 12.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: ДТП

Иллюстративное фото. ChatGPT

Необычный и опасный случай произошёл в польском городе Лендзыны: трёхлетний ребёнок взял ключи от родительского автомобиля, самостоятельно завёл его и отправился в короткую поездку.

Инцидент произошёл 5 сентября в одном из жилых районов города. Пока родители находились дома и собирались выйти, мальчик добрался до припаркованного Audi, открыл автомобиль и запустил двигатель.

Ребёнок проехал около 20 метров, после чего машина врезалась в установленный возле дороги шкаф с телекоммуникационным оборудованием, обеспечивавшим местных жителей доступом в интернет.

На место происшествия прибыли пожарные, полицейские и сотрудники аварийных служб. Видимых травм у мальчика не обнаружили, однако в целях предосторожности его доставили в больницу для обследования.

Проверка показала, что оба родителя были трезвы. Полиция также исключила участие в происшествии посторонних лиц. Теперь материалы дела передадут в семейный суд, которому предстоит оценить, обеспечили ли родители должный надзор за ребёнком.

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#полиция #происшествия #Польша #безопасность #родители #автомобили #дети
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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