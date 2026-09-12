Необычный и опасный случай произошёл в польском городе Лендзыны: трёхлетний ребёнок взял ключи от родительского автомобиля, самостоятельно завёл его и отправился в короткую поездку.

Инцидент произошёл 5 сентября в одном из жилых районов города. Пока родители находились дома и собирались выйти, мальчик добрался до припаркованного Audi, открыл автомобиль и запустил двигатель.

Ребёнок проехал около 20 метров, после чего машина врезалась в установленный возле дороги шкаф с телекоммуникационным оборудованием, обеспечивавшим местных жителей доступом в интернет.

На место происшествия прибыли пожарные, полицейские и сотрудники аварийных служб. Видимых травм у мальчика не обнаружили, однако в целях предосторожности его доставили в больницу для обследования.

Проверка показала, что оба родителя были трезвы. Полиция также исключила участие в происшествии посторонних лиц. Теперь материалы дела передадут в семейный суд, которому предстоит оценить, обеспечили ли родители должный надзор за ребёнком.