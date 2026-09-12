Во французском департаменте Сена-Маритим вечером в пятницу, 11 сентября, сошел с рельсов региональный поезд TER, следовавший из Руана в Кан. По последним данным, травмы получили 44 человека, один из пострадавших находится в критическом состоянии. На борту находились около 180–200 пассажиров.

Как сообщает французское издание Entrevue со ссылкой на власти, министра транспорта Филиппа Табаро и телеканал BFM TV, авария произошла примерно в 19:45 неподалеку от города Клеон.

Число пострадавших увеличилось

Первые сообщения указывали примерно на 20 пострадавших. Позднее BFM TV сообщил, что из 186 находившихся в поезде пассажиров пострадали 44 человека, один из них — тяжело. Данные оставались предварительными, поскольку спасательная операция продолжалась.

Погибших, согласно имевшейся к вечеру информации, не было.

На место происшествия направили крупные силы экстренных служб. По словам министра транспорта, в операции участвовали около 140 пожарных.

В 20:00 префект департамента Сена-Маритим активировал оперативный центр и план ORSEC NOVI, который применяется при чрезвычайных ситуациях с потенциально большим количеством пострадавших.

Пассажиров выводили из состава, медики осматривали пострадавших непосредственно возле места аварии. Власти попросили жителей не приближаться к районам Клеона и Турвиль-ла-Ривьер, чтобы не мешать работе спасателей.

Причина аварии устанавливается

Почему поезд сошел с рельсов, пока неизвестно. На опубликованных с места происшествия кадрах видно, что несколько вагонов отклонились от нормального положения на путях.

Из-за аварии было отключено электроснабжение железнодорожной линии. Движение поездов между Руаном и Каном оказалось серьезно нарушено в обоих направлениях. Последствия происшествия затронули также другие железнодорожные маршруты региона.

Масштабная спасательная операция продолжалась вечером 11 сентября. Причины схода TER с рельсов предстоит установить специалистам, а число пострадавших еще может быть уточнено. На момент последних сообщений известно о 44 раненых, один из которых находится в критическом состоянии.