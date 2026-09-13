Французские следователи проверяют версию преднамеренного вмешательства после схода с рельсов регионального поезда Руан — Кан в Нормандии. В результате аварии пострадали 44 человека.

Как сообщал bb.lv, авария произошла вечером 11 сентября возле Клеона в департаменте Приморская Сена. Региональный поезд, в котором находились 186 пассажиров, сошел с рельсов.

По последним данным, травмы получили 44 человека. Одну из пассажирок — 18-летнюю девушку — первоначально доставили в больницу на вертолете в тяжелом состоянии. Позднее сообщалось, что ее состояние стабилизировалось.

Особое внимание следователей привлек предмет, обнаруженный на железнодорожном пути. По данным французских и международных СМИ, речь идет о постороннем металлическом фрагменте — части рельса, который мог стать причиной схода состава.

Теперь правоохранительные органы выясняют, каким образом этот предмет оказался на пути и мог ли кто-либо поместить его туда намеренно. В связи с этим рассматривается в том числе версия диверсии. При этом официально она пока не подтверждена, поэтому следствие продолжает проверять различные обстоятельства произошедшего.

Проверка машиниста на алкоголь и наркотики дала отрицательный результат.

Расследование должно установить точную причину аварии и происхождение обнаруженного на железнодорожном пути металлического предмета.