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Машины разрывает на части: эксперт назвал главную опасность на дорогах Латвии 2 1077

ЧП и криминал
Дата публикации: 13.09.2026
grani.lv
Изображение к статье: перевернутый грузовик
ФОТО: LETA

После тяжёлых аварий автомобили порой оказываются настолько деформированными, что их детали разлетаются по всей дороге. В отдельных случаях сила удара настолько велика, что транспортное средство буквально разрывает на несколько частей.

Исследования тяжёлых ДТП в Латвии, которые проводятся уже несколько лет, позволяют проследить, как меняются основные причины серьёзных аварий. В этом году особенно выделяется один фактор — очень высокая скорость движения, рассказал эксперт по безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис в программе TV24 «Cilvēks. Ceļš. Drošība».

Ирбитис, который руководит проектом Дирекции безопасности дорожного движения по исследованию тяжёлых ДТП, отметил, что в разные годы на первый план выходили разные проблемы.

В 2024 году одним из существенных факторов были опасные обгоны, а в 2025-м специалисты особенно часто фиксировали неиспользование ремней безопасности. В этом году всё больше внимания привлекает именно скорость.

По словам эксперта, в 2026 году произошло несколько аварий, после которых автомобили фактически распадались на части, а их обломки оказывались разбросаны по дороге.

Одним из наиболее показательных примеров Ирбитис назвал недавнее ДТП в Юркалне, где в результате столкновения автомобиль разломился на три части. Эксперт подчеркнул, что скорость движения в этом случае была чрезвычайно высокой, причём это далеко не единственный подобный случай в нынешнем году.

Ирбитис уточнил, что речь идёт не просто о превышении разрешённой скорости, а о движении на очень больших скоростях. Именно они значительно увеличивают силу удара и риск тяжёлых последствий.

При этом эксперт призывает не делать окончательных выводов на основании статистики только одного года. По его словам, в Финляндии и Норвегии, где тяжёлые аварии изучают уже давно, специалисты также подчёркивают, что для выявления устойчивых тенденций необходимо анализировать данные за несколько лет.

Трёх лет наблюдений пока недостаточно, чтобы уверенно говорить о долгосрочных изменениях. Однако большое количество тяжёлых аварий, связанных с очень высокой скоростью, уже сейчас является тревожным сигналом, считает Ирбитис.

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#безопасность #скорость #исследования #статистика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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