Береговая охрана США спасла 15-летнего подростка, несколько дней дрейфовавшего в холодных водах у берегов Аляски. Спасатели обнаружили мальчика возле перевернувшейся лодки во время масштабной поисковой операции. После эвакуации его передали медикам.

Цеплялся за перевёрнутую лодку: подростка нашли живым после нескольких дней в море

Невероятная история спасения произошла в Беринговом проливе у побережья Аляски. Сотрудники Береговой охраны США обнаружили живым 15-летнего подростка, который провёл несколько дней в открытом море после опрокидывания лодки.

Тревогу подняли после того, как судно и находившиеся на нём люди не вернулись и перестали выходить на связь. К поискам привлекли значительные воздушные и морские силы.

Операцию осложняли удалённость района, низкая температура воздуха и воды, сильное волнение и быстро меняющиеся погодные условия. В таких обстоятельствах время становится решающим фактором, поскольку длительное пребывание в холодной воде грозит переохлаждением и потерей сознания.

Держался возле перевёрнутого судна

Во время обследования района спасатели заметили подростка рядом с перевёрнутой лодкой. Судно оставалось на поверхности и помогло ему продержаться до прибытия помощи.

Удерживаться возле корпуса перевернувшейся лодки обычно безопаснее, чем пытаться самостоятельно плыть к берегу: судно легче заметить с воздуха, а лишние движения ускоряют потерю тепла и приводят к истощению.

Состояние мальчика после обнаружения не уточняется. Известно, что сотрудники Береговой охраны подняли его на борт, доставили в безопасное место и передали медицинским специалистам. После нескольких дней, проведённых на холоде, подростку потребовались обследование и необходимая помощь.

Поиски остальных продолжились

На борту лодки находились и другие люди. После обнаружения выжившего поисково-спасательная операция продолжилась, однако в первоначальном сообщении не уточнялись ни точное число пропавших, ни их дальнейшая судьба.

В поисках в малонаселённых районах Аляски обычно участвуют самолёты, вертолёты и патрульные суда Береговой охраны, а также местные спасательные службы и добровольцы. Огромная площадь акватории и сложная погода существенно затрудняют обнаружение небольших лодок.

Почему выжить в этих водах особенно трудно

Берингов пролив разделяет Аляску и российскую Чукотку и соединяет Тихий и Северный Ледовитый океаны. Этот район известен холодной водой, сильными ветрами, течениями и резкими изменениями погоды.

Даже при относительно спокойном море человек без защиты быстро теряет тепло. Спасательный жилет, тёплая одежда и возможность выбраться из воды на корпус судна значительно повышают шансы дождаться помощи.

Специалисты рекомендуют перед выходом в море сообщать близким предполагаемый маршрут и время возвращения, проверять прогноз погоды, брать средства связи и аварийные сигналы. Спасательные жилеты должны быть надеты заранее, поскольку после опрокидывания лодки времени на их поиски может не остаться.

Спасение 15-летнего подростка после нескольких дней в холодном море стало редким счастливым исходом. Выстоять ему помогло то, что он оставался возле перевёрнутой лодки и не потерял надежду до появления спасателей. Однако операция не завершилась его эвакуацией: поиски остальных находившихся на судне людей продолжились.