Полиция задержала мужчину 2000 года рождения, подозреваемого в ограблении на улице Стацияс в Валмиере. По версии следствия, он избил знакомого, потребовал у него деньги, а затем пригрозил новой расправой, если потерпевший обратится в полицию. Правоохранители также выясняют, связано ли это преступление с другим происшествием, случившимся той же ночью неподалёку.

Полиция расследует два происшествия, случившихся в ночь на 11 сентября на улице Стацияс в Валмиере. В одном случае мужчина сообщил о предполагаемом ножевом ранении, во втором потерпевшего избили и заставили отдать 150 евро.

По подозрению в ограблении задержан мужчина 2000 года рождения. Ранее он уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов в связи с преступлениями, которые сейчас расследуются полицией.

Первый вызов поступил из-за шума

10 сентября около 23.33 полиция получила сообщение о нарушении ночного покоя в одной из квартир на улице Стацияс.

Прибывшие по адресу сотрудники обнаружили трёх мужчин, которые вместе употребляли алкоголь. В момент приезда полицейских громкого шума уже не было. С участниками застолья провели профилактическую беседу, других нарушений правоохранители не выявили.

Мужчина сообщил о предполагаемом нападении с ножом

Ещё по дороге на вызов полицейский наряд встретил на той же улице мужчину с травмой в области груди. Он рассказал, что в неустановленное время неизвестные лица причинили ему телесные повреждения, предположительно ударив ножом.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Проверка показала, что он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения — в его организме было зафиксировано 3,4 промилле алкоголя.

В связи с этим происшествием начат административный процесс. Полиция устанавливает точное время, место и обстоятельства получения травмы.

Избил знакомого и потребовал деньги

Около 2.30 ночи 11 сентября полиция получила повторный вызов в ту же квартиру на улице Стацияс.

По предварительной информации, один из мужчин несколько раз ударил другого кулаком и потребовал отдать ему деньги. Опасаясь дальнейшего насилия и тяжёлых травм, потерпевший передал нападавшему находившиеся в его кошельке 150 евро.

После этого злоумышленник якобы пригрозил снова избить мужчину, если тот сообщит о случившемся полиции.

Правоохранители установили, что участники происшествия были знакомы между собой и перед конфликтом вместе употребляли алкоголь.

Подозреваемый задержан

По подозрению в ограблении полиция задержала мужчину 2000 года рождения. В отношении него начат уголовный процесс по части первой статьи 176 Уголовного закона Латвии.

Следователи продолжают устанавливать обстоятельства преступления. В ближайшее время также будет принято решение о применении к задержанному меры пресечения.

Кроме того, полиция проверяет, существует ли связь между ограблением в квартире и предполагаемым ножевым ранением мужчины, которого обнаружили ранее той же ночью.

Полиция ищет свидетелей

Западно-Видземский участок Видземского регионального управления Государственной полиции просит откликнуться очевидцев, которые в ночь с 10 на 11 сентября находились в районе улицы Стацияс в Валмиере и могли видеть или слышать что-либо, связанное с этими происшествиями.

Людей, располагающих важной для расследования информацией, просят позвонить в полицию по номеру 112.

За несколько часов на одной улице произошли два инцидента с применением насилия. Сейчас полиция выясняет их обстоятельства и проверяет возможную связь между ними. Задержанный считается невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.